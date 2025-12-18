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Лукашенко: Ким Чен Ын знает своё место в мире и не является фантомом

18 декабря 2025 07:00
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Минск и Вашингтон могут выстраивать отношения на основе прагматизма. Об этом заявил Президент Беларуси в интервью американскому телеканалу Newsмax. Премьера финальной части разговора с ведущей Гретой ван Састерен состоялась в полночь по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Ким Чен Ын знает своё место в мире и не является фантомом-2

Отвечая на вопрос о причинах поддержки политики Дональда Трампа, Александр Лукашенко отметил, что нынешний глава Белого дома может стать самым миролюбивым Президентом США в случае, если завершит конфликт в Украине. Чего нельзя сказать о его предшественниках. Вместе с тем белорусский лидер оценил инициативу Дональда Трампа о создании союза из пяти государств, включая Россию, Китай, Японию и Индию. Если эта идея осуществится, мир начнет меняться, и ощутимо более скорыми темпами, подчеркнул Александр Лукашенко. Американскую журналистку также интересовало личное впечатление нашего Президента от встреч с зарубежными коллегами.

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Лукашенко: Ким Чен Ын знает своё место в мире и не является фантомом-4

Грета Ван Састерен, журналист американской телекомпании Newsмax TV:  
Встречались ли вы с Ким Чен Ыном?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На параде в Китае.

Лукашенко: Ким Чен Ын знает своё место в мире и не является фантомом-6

Грета Ван Састерен:
Какое впечатление вы о нем получили?

Александр Лукашенко:
Когда я с ним поговорил, я увидел абсолютно нормального человека, знающего свое место в мире. Он не является каким-то там фантомом, он порядочный, спокойный, честный человек. Ну, это же короткая была встреча, но у меня сложилось такое впечатление. Уверен, что мое впечатление не обманчиво. С ним можно договориться.

Договариваться нужно в том числе Беларуси и США, убежден Александр Лукашенко. Наши страны похожи, как минимум своим прагматизмом. Президент передал предложения, которые могут послужить основой дальнейшего двустороннего сотрудничества через спецпосланника Дональда Трампа.

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