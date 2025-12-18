От демографической безопасности до укрепления регионов! Что ждёт белорусов в ближайшую пятилетку?

Цели на новую пятилетку – амбициозные и четкая стратегия по их достижению выработана. Проект Программы-2030 – это системный документ, определяющий семь ключевых приоритетов: национальная демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала и образования, создание комфортной среды для жизни, рост конкурентоспособности и цифровая трансформация, укрепление регионов, обороноспособность и развитие оборонного сектора, а также реализация туристического потенциала. По каждому направлению определены конкретные задачи, они сфокусированы на укрепление государства и повышение качества жизни граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь как экспортно ориентированная страна уязвима: замедление мировой экономики создает вызовы для нашего роста. В ответ на это мы укрепляем технологический суверенитет. Согласно проекту программы до 2030-го, цель пятилетия – достичь роста ВВП в пределах 16 %, а доходы населения увеличить более чем в 1,2 раза. На столько же запланирован рост экспорта, увеличение инвестиций – около 17 %.

Юлия Абухович, экономический аналитик:

Мы видим, что очень много задач стоит по развитию человеческого потенциала, по улучшению демографической ситуации. Плюс это сильные регионы, развитие туризма. Все эти приоритеты свидетельствуют о том, что Республика Беларусь развивается по плану. Есть определенные стратегические цели и задачи, которых мы будем достигать в течение следующих 5 лет.

Станислав Князев, профессор кафедры государственного управления Института государственной службы Академии управления при Президенте Беларуси:

Прежде всего мы пойдем по срезу, конечно, научно-технического прогресса. Это глобализация, это цифровизация, которая объединяет экономику всего мира. В некоторых вопросах мы уже перегоняем то, что достигнуто в западных странах. Сейчас я знаю, у нас активно решаются вопросы. То, что помогает экономике, это электронное правительство, электронные финансы.

С проектом важнейшего прогнозного документа делегаты ВНС ознакомлены. В регионах состоялись масштабные обсуждения, были запущены и площадки для сбора народных инициатив – получено 70 тысяч откликов. По поручению главы государства проект Программы социально-экономического развития дорабатывался несколько раз. Изменения коснулись дополнительных приоритетов, введены отдельные блоки. Один из них посвящен молодежной политике. Создание условий для самореализации, образования, трудоустройства и благосостояния молодежи будет способствовать общему росту экономики и социальной стабильности.