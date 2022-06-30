«Максимально равноправное участие». Только ли мужчина должен обеспечивать семью?

Неравный брак. Когда в паре присутствует большая разница в возрасте или социальное неравенство, давление со стороны осуждающего общества бывает выдержать кране непросто. О том, что стоит за такими историями и есть ли шанс на счастливое будущее у таких партнеров, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Не буду лукавить, на первый взгляд, когда я увидела пару, Елену и Джозефа, думала, что Джозеф сказочно богат. Потому что зачатую, как рисует общество, женщины молодые ищут себе, как это говорится, папика. Елена, скажите, насколько важна для вас финансовая составляющая?

Елена Марко, замужем за мужчиной на 20 лет старше:

Финансовая составляющая должна быть. Я считаю, что мужчина должен обеспечивать семью, не одна женщина – это однозначно. Алеся Лакина:

Поэтому мы удивились, что работаете вы, а Джозеф занимается хобби. Елена Марко:

Я считаю, что должно быть максимально равноправное участие. Я зарабатываю намного меньше, чем получает пенсию Джой. Но при этом я считаю, что должна полноправно участвовать. Алеся Лакина:

Кира, для вас важно, чтобы мужчина зарабатывал больше, чем вы?