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«Максимально равноправное участие». Только ли мужчина должен обеспечивать семью?

30 июня 2022 15:35
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Неравный брак. Когда в паре присутствует большая разница в возрасте или социальное неравенство, давление со стороны осуждающего общества бывает выдержать кране непросто. О том, что стоит за такими историями и есть ли шанс на счастливое будущее у таких партнеров, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Не буду лукавить, на первый взгляд, когда я увидела пару, Елену и Джозефа, думала, что Джозеф сказочно богат. Потому что зачатую, как рисует общество, женщины молодые ищут себе, как это говорится, папика. Елена, скажите, насколько важна для вас финансовая составляющая?

«Максимально равноправное участие». Только ли мужчина должен обеспечивать семью?-1

Елена Марко, замужем за мужчиной на 20 лет старше:
Финансовая составляющая должна быть. Я считаю, что мужчина должен обеспечивать семью, не одна женщина – это однозначно.

Алеся Лакина:
Поэтому мы удивились, что работаете вы, а Джозеф занимается хобби.

Елена Марко:
Я считаю, что должно быть максимально равноправное участие. Я зарабатываю намного меньше, чем получает пенсию Джой. Но при этом я считаю, что должна полноправно участвовать.

Алеся Лакина:
Кира, для вас важно, чтобы мужчина зарабатывал больше, чем вы?

«Максимально равноправное участие». Только ли мужчина должен обеспечивать семью?-4

Кира Осипова, живет в неравном браке:
Нет, неважно, чтобы зарабатывал больше. Главное, ненамного меньше.

Алеся Лакина:
Все-таки ненамного меньше?

Кира Осипова:
Да, именно так сформулирую. Хочется равный вклад все-таки по всем аспектам – бытовой и эмоциональный.

«Не только среди звезд». Почему заключается большое количество браков с внушительной разницей в возрасте – подробнее здесь.

# Брак и семья # общество # Алеся Лакина # Елена Марко # Кира Осипова # Фотофакт

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