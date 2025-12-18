Лукашенко про Китай: они настолько эффективны, что вы даже оценить этого не можете!

Перспективы сотрудничества Минска и Вашингтона, личное мнение Президента Беларуси о первых лицах других государств, а также бесполезные попытки США остановить развитие Китая. Эти темы стали основными в третьей – финальной – части интервью главы нашего государства американскому телеканалу Newsмax. Премьера состоялась в полночь по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается отношений Минска и Вашингтона, Александр Лукашенко подчеркнул: у нас много общего. Как минимум на прагматизме может строиться дальнейшее сотрудничество. Конкретные предложения по этой теме Президент передал через спецпосланника Дональда Трампа. Также белорусский лидер подчеркнул, что не разочаровался в своей поддержке нынешнего главы Белого дома. Это своевременно обратить внимание на внутренние вопросы США, а также начать двигаться в сторону Азии. Про Китай в ходе интервью шел отдельный разговор.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я Китай видел на протяжении 30 лет. Они совершают каждый год революцию. Я приезжаю туда каждый год и не узнаю Китай. Они настолько эффективны, что вы даже оценить этого не можете.

Китай выбивается в лидеры. Он даже насторожил вас. Вы пытаетесь сдержать развитие Китая. Здесь был Помпео в свое время, потом Болтон при Трампе в первом сроке. Я их убеждал, что Китай остановить сегодня невозможно. Вы потеряли как минимум 20 лет для того, чтобы сдержать Китай. Китай сегодня никто не в состоянии сдержать.

И вот последнее решение Соединенных Штатов Америки, я и средств массовой информации это услышал, что Трамп готов создать некий блок из пяти государств: Россия, Китай, Япония, Соединенные Штаты Америки и Индия. Если этот союз случится, мир будет совершенно иным и в короткий промежуток времени. Невероятно! Ну, наверное, после того, как европейцы не понимают, чего хочет Трамп, Трамп обратился в Азию, потому что там главный центр развития, будущего развития. Сегодня Азия развивается бурными темпами и, прежде всего, благодаря Китаю.

Американская журналистка также интересовалась личными впечатлениями белорусского Президента от встреч с другими зарубежными лидерами. Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, а также Ким Чен Ыном. Александр Лукашенко охарактеризовал руководителя КНДР как спокойного человека, знающего свое место.

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