Надо прекратить друг с другом драться! Лукашенко об отношениях Беларуси и США

Александр Лукашенко заявил о поддержке в Беларуси Дональда Трампа, подчеркнув схожесть нашего политического курса и действий нынешнего главы Белого дома. В целом, Минск и Вашингтон отличаются своим прагматизмом. Так, через спецпосланника Джоуна Коула переданы некоторые предложения, которые могут послужить основой для дальнейшего сотрудничества. Тем более, как отмечалось ранее, конечная цель продолжающихся белорусско-американских контактов – полная нормализация отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо договариваться. Надо прекратить нам друг с другом драться, особенно сторонникам. Мы чего с американцами имеем плохие отношения? Что мы сделали плохого для Соединенных Штатов Америки? Ничего. Так почему вы на нас смотрите искоса?

Я думаю, в результате нашего диалога, который у нас идет, мы обо всем договоримся. И по-мужски сказал вашим коллегам, которые приехали: ребята, надо уметь признавать поражение. Если вы даже крупная страна, такая как США, если вы в 2020 году организовали против нас атаку, не вы лично, но вы были сторонниками этого. Проиграли? Ну надо исходить из этого. Не надо ходить и кричать по миру: мы проиграли. Ну надо исходить из этого: проиграли, давайте сядем спокойно по-мужски, будем двигаться дальше. Поэтому я хотел бы, чтобы у меня, у моей страны были хорошие отношения. Слушайте, я уходящий Президент. Я часто об этом говорю. И я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период руководства мной страной, были переложены на новое поколение. Каждое поколение свои проблемы сами должны решать.