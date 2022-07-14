Как обеспечат безопасность гостей «Славянского базара»? Поговорили с полковником милиции

О том, как правоохранительные органы готовятся встречать культурный форум, поговорим с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, начальником управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома, полковником милиции Дмитрием Зятевым. Александр Меженный, ведущий:

Спасибо, что нашли время к нам прийти. Это не первый ваш «Славянский базар»?

Дмитрий Зятев, начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома, полковник милиции:

Конечно. Александр Меженный:

Как в этом году будет выстроена работа, какие отличия от прошлого года, новшества? Мероприятия пройдут на 22 концертных площадках Дмитрий Зятев:

В этом году традиционно мероприятия в рамках XXXI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» пройдут на 22 основных концертных площадках. Самые знаковые из них – это Летний амфитеатр, концертный зал «Витебск», улицы Замковая, Ленина, Пушкина, так называемый город мастеров. Из новшеств – мероприятия будут проходить на площадке возле концертного зала «Витебск». Там пройдут две ночные дискотеки для нашей молодежи. Для охраны общественного порядка традиционно будут задействованы как сотрудники органов внутренних дел Витебской области, так помощь окажут и сотрудники милиции других областей и Минска. Будет осуществляться охрана порядка как в основных площадках и местах, прилегающих к ним, так и в местах проживания гостей и жителей нашего города, в объектах общественного питания и торговых объектах. Например, в торговых точках охрана сотрудниками патрульно-постовой службы милиции будет осуществляться в круглосуточном режиме. Какие меры предосторожности примут для обеспечения безопасности дорожного движения?

Дмитрий Зятев:

Что касаемо дорожного движения, для удобства жителей города и прибывающих гостей 80 светофорных объектов уже переведено в круглосуточный режим работы. Кроме этого, для гостей фестиваля дополнительно предусмотрено 46 стоянок. Также на основных пяти перекрестках Витебска, вблизи концертных мероприятий, будет дежурить регулировщик и сотрудники ГАИ. Александр Меженный:

Есть еще одна площадка, которая охраняется в усиленном режиме благодаря вам, – это наша съемочная площадка. Спасибо вам большое. Кстати обратил внимание: приходят хорошие гости. У нас сразу солнце. Хотя дождик время от времени идет. Каким образом будет осуществляться охрана гостей, которые приехали из-за рубежа? Сейчас у нас безвиз со многими странами. Как в этом случае будете работать? Дмитрий Зятев:

Совершенно верно. Предусмотрен безвизовый въезд для участников фестиваля и гостей из 73 стран. Наше управление по гражданству и миграции в круглосуточном режиме отслеживает гостей, прибывающих на фестиваль. Кроме этого, для удобства и получения информации участникам из-за рубежа во всех концертных местах и на железнодорожном вокзале размещены информационные буклеты, где указано, куда они могут обратиться для регистрации, где они могут проживать и так далее. В круглосуточном режиме будет работать онлайн-линия. Также можно получить информацию о местах прибывания и регистрации для иностранных граждан. Юлия Самусенко, ведущая:

Какие советы дадите гостям фестиваля? Например, при посещении массовых мероприятий. Советы посетителям фестиваля «Славянский базар в Витебске»