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Китай, Казахстан, Сербия и Грузия поздравляют белорусов с открытием «Славянского базара»

14 июля 2022 13:49
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Новости Беларуси. Славянский базар в Витебске – событие значимое для всего культурного мира, независимо от географии и истории, поэтому уже давно перешел в статус международного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю открытия XXXI фестиваля искусств уже несколько дней продолжают поступать поздравительные послания со всех континентов. Сегодня снова череда теплых пожеланий. Вот что отметил глава Народного правительства китайского города Гуйян.  

Китай, Казахстан, Сербия и Грузия поздравляют белорусов с открытием «Славянского базара»-1

Фестиваль вновь подарит яркий и незабываемый праздник. Поздравления «Славянскому базару» пришли из Узбекистана и КНР.  

Поздравительное письмо в адрес организаторов, участников и гостей «Славянского базара» направил министр культуры и спорта Казахстана.  

Китай, Казахстан, Сербия и Грузия поздравляют белорусов с открытием «Славянского базара»-4

В свою очередь министр культуры и информации Сербии выразила уверенность, что «Славянский базар в Витебске» объединяет людей во имя идеи мира.  

«Музыка поддерживает дух современных течений». Фестиваль «Славянский базар» принимает поздравления со всего мира.    

Китай, Казахстан, Сербия и Грузия поздравляют белорусов с открытием «Славянского базара»-7

Президент Палаты культуры Грузии Давид Окиташвили в поздравительном письме отметил, что деятели грузинского искусства всегда с удовольствием и радостью принимали, принимают и будут принимать участие в работе фестиваля.  

Китай, Казахстан, Сербия и Грузия поздравляют белорусов с открытием «Славянского базара»-10

Накануне сразу несколько поздравительных писем пришло из дружественного Китая, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Молдовы. И приветствия продолжают поступать.  

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Даурен Абаев # Майя Гойкович # Давид Окиташвили # Ма Нинъюй # Фотофакт

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