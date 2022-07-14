Китай, Казахстан, Сербия и Грузия поздравляют белорусов с открытием «Славянского базара»

Новости Беларуси. Славянский базар в Витебске – событие значимое для всего культурного мира, независимо от географии и истории, поэтому уже давно перешел в статус международного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю открытия XXXI фестиваля искусств уже несколько дней продолжают поступать поздравительные послания со всех континентов. Сегодня снова череда теплых пожеланий. Вот что отметил глава Народного правительства китайского города Гуйян.

Фестиваль вновь подарит яркий и незабываемый праздник. Поздравления «Славянскому базару» пришли из Узбекистана и КНР. Поздравительное письмо в адрес организаторов, участников и гостей «Славянского базара» направил министр культуры и спорта Казахстана.

В свою очередь министр культуры и информации Сербии выразила уверенность, что «Славянский базар в Витебске» объединяет людей во имя идеи мира. «Музыка поддерживает дух современных течений». Фестиваль «Славянский базар» принимает поздравления со всего мира.

Президент Палаты культуры Грузии Давид Окиташвили в поздравительном письме отметил, что деятели грузинского искусства всегда с удовольствием и радостью принимали, принимают и будут принимать участие в работе фестиваля.