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«Ощущаешь себя в невероятных условиях». Чем итальянскому музыканту так понравилась Беларусь?

14 июля 2022 09:30
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13 июля фестивальный город на Двине принимал особенных гостей – итальянский мастер игры на бандонеоне Марио Стефано Пьетродарки один из них.  

«Ощущаешь себя в невероятных условиях». Чем итальянскому музыканту так понравилась Беларусь?-1

Марио Стефано Пьетродарки, музыкант (Италия):  
Что мне особенно нравится здесь – невероятно гостеприимные люди. Это чувствуется с первого момента. Но для музыканта что важно – здесь особое внимание уделяется филармониям, а для нас это немаловажно. И ты сразу ощущаешь себя в невероятных условиях.  

Дал концерт блестящий музыкант и в Витебской областной филармонии в сопровождении Заслуженного коллектива Республики Беларусь, оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова.  

«Ощущаешь себя в невероятных условиях». Чем итальянскому музыканту так понравилась Беларусь?-4

Каждое выступление знаменитого исполнителя неповторимо и оригинально по-своему, потому увидеть артиста, обладающего утонченным музыкальным вкусом, в деле – дорогого стоит. Магия звучания инструмента поразит любого.  

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# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Марио Стефано Пьетродарки # Вероника Макаревич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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