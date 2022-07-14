«Ощущаешь себя в невероятных условиях». Чем итальянскому музыканту так понравилась Беларусь?

13 июля фестивальный город на Двине принимал особенных гостей – итальянский мастер игры на бандонеоне Марио Стефано Пьетродарки один из них.
13 июля фестивальный город на Двине принимал особенных гостей – итальянский мастер игры на бандонеоне Марио Стефано Пьетродарки один из них.
Марио Стефано Пьетродарки, музыкант (Италия):
Что мне особенно нравится здесь – невероятно гостеприимные люди. Это чувствуется с первого момента. Но для музыканта что важно – здесь особое внимание уделяется филармониям, а для нас это немаловажно. И ты сразу ощущаешь себя в невероятных условиях.
Дал концерт блестящий музыкант и в Витебской областной филармонии в сопровождении Заслуженного коллектива Республики Беларусь, оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова.
Каждое выступление знаменитого исполнителя неповторимо и оригинально по-своему, потому увидеть артиста, обладающего утонченным музыкальным вкусом, в деле – дорогого стоит. Магия звучания инструмента поразит любого.
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