«Ощущаешь себя в невероятных условиях». Чем итальянскому музыканту так понравилась Беларусь?

13 июля фестивальный город на Двине принимал особенных гостей – итальянский мастер игры на бандонеоне Марио Стефано Пьетродарки один из них.

Марио Стефано Пьетродарки, музыкант (Италия):

Что мне особенно нравится здесь – невероятно гостеприимные люди. Это чувствуется с первого момента. Но для музыканта что важно – здесь особое внимание уделяется филармониям, а для нас это немаловажно. И ты сразу ощущаешь себя в невероятных условиях.

Дал концерт блестящий музыкант и в Витебской областной филармонии в сопровождении Заслуженного коллектива Республики Беларусь, оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова.