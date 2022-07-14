Номер первый – это классно. Елисей Касич рассказал о выступлении на детском конкурсе «Славянского базара»

Юлия Самусенко, ведущая: Рассказывай, как все прошло, делись своими эмоциями. Что ты чувствовал, когда выступал на сцене? Когда я смотрела твое выступление, честно, я была просто в восторге. Очень трогает твоя песня до мурашек.

Елисей Касич:

Впечатления только хорошие, так как зрители очень приятные и само жюри. Мне нравится каждый уголок здесь, так как он родной.

Юлия Самусенко:

Что ты почувствовал, когда выступал на сцене? Отдача от зрителей была? Тебе было легко вообще, ты волновался?

Елисей Касич:

Да, мне было очень легко. Конечно, волнение присутствует – представляешь свою родную страну. Но зритель так хорошо меня встречал, что все волнение прочь просто отсеялось. Поэтому это было очень легко.

Юлия Самусенко:

Расскажи немного о песне. О чем она? Вообще, как она тебе, нравится? Каково с ней выступать? Как на нее реагируют зрители?

Елисей Касич:

Белорусская песня моя о том, что времени очень мало в жизни и нужно что-то новое сделать, не стоять на одном месте.

По результатам жеребьевки вытащил №1