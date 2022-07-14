Номер первый – это классно. Елисей Касич рассказал о выступлении на детском конкурсе «Славянского базара»
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елисей Касич, представитель Беларуси на детском конкурсе «Славянского базара в Витебске».
«Волнение присутствует – представляешь свою родную страну»
Юлия Самусенко, ведущая:
Рассказывай, как все прошло, делись своими эмоциями. Что ты чувствовал, когда выступал на сцене? Когда я смотрела твое выступление, честно, я была просто в восторге. Очень трогает твоя песня до мурашек.
Елисей Касич:
Впечатления только хорошие, так как зрители очень приятные и само жюри. Мне нравится каждый уголок здесь, так как он родной.
Юлия Самусенко:
Что ты почувствовал, когда выступал на сцене? Отдача от зрителей была? Тебе было легко вообще, ты волновался?
Елисей Касич:
Да, мне было очень легко. Конечно, волнение присутствует – представляешь свою родную страну. Но зритель так хорошо меня встречал, что все волнение прочь просто отсеялось. Поэтому это было очень легко.
Юлия Самусенко:
Расскажи немного о песне. О чем она? Вообще, как она тебе, нравится? Каково с ней выступать? Как на нее реагируют зрители?
Елисей Касич:
Белорусская песня моя о том, что времени очень мало в жизни и нужно что-то новое сделать, не стоять на одном месте.
По результатам жеребьевки вытащил №1
Юлия Самусенко:
Каково выступать первым? Я знаю, что по результатам жеребьевки ты вытащил номер один и пришлось открывать это мероприятие.
Елисей Касич:
Я считаю, что номер первый – это наоборот классно. Потому что зритель разогретый самим открытием и уже ждет первого.
Юлия Самусенко:
Ты вытащил бумажку номер один и что почувствовал в этот момент? «Как-то хотелось чуть-чуть быть подальше» или «Классно, я буду первым» – отстрелялся, и дальше чуть-чуть полегче будет.
Елисей Касич:
Когда я вытянул кружку с цифрой один, почувствовал только радость, так как буду открывать международный конкурс.
Каждая страна сильна, конкуренция очень большая
Юлия Самусенко:
У тебя сильные соперники, как считаешь?
Елисей Касич:
Да, каждая страна по-своему сильна, у всех оригинальные номера. Поэтому, я считаю, конкуренция очень большая.
Юлия Самусенко:
Может быть, ты уже успел с кем-то подружиться, завести новых знакомых? Как тебе вообще сами участники?
Елисей Касич:
Я уже успел подружиться. Сами участники очень добрые, доброжелательные, поэтому атмосфера очень хорошая.
Юлия Самусенко:
Елисей, мы болеем за тебя. Желаем только удачи, новых свершений и побед. Ты молодец!
Елисей Касич:
Спасибо!
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