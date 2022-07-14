Более 100 студотрядовцев возложили цветы к монументу Победы

Участники самой массовой в стране молодежной общественной организации почтили память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. В Год исторической памяти это особо символично. В акции приняли участие более 100 человек.

Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ Минска:

Сегодня действительно важно и нужно вовлекать молодежь в подобного рода мероприятия, тем более в Год исторической памяти у нас запланировано посещение памятных исторических мест, где молодежь знакомится и узнает еще больше нового о подвиге наших предков, чтит память минутой молчания, возлагает цветы к монументу, к памятным местам, тем самым отдает дань памяти всем погибших в годы тех событий.