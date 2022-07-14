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Более 100 студотрядовцев возложили цветы к монументу Победы

14 июля 2022 14:07
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Новости Беларуси. Бойцы студотрядов столицы возложили цветы к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 100 студотрядовцев возложили цветы к монументу Победы-1

Участники самой массовой в стране молодежной общественной организации почтили память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. В Год исторической памяти это особо символично. В акции приняли участие более 100 человек.  

Более 100 студотрядовцев возложили цветы к монументу Победы-4

Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ Минска:  
Сегодня действительно важно и нужно вовлекать молодежь в подобного рода мероприятия, тем более в Год исторической памяти у нас запланировано посещение памятных исторических мест, где молодежь знакомится и узнает еще больше нового о подвиге наших предков, чтит память минутой молчания, возлагает цветы к монументу, к памятным местам, тем самым отдает дань памяти всем погибших в годы тех событий.  

Более 100 студотрядовцев возложили цветы к монументу Победы-7

Уже в понедельник, 18 июля, ребята приступят к работе на предприятиях столицы, где смогут не только подзаработать, но и поближе познакомится с профессиями.  

# Год исторической памяти # общество # Павел Лапатинский # Фотофакт

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