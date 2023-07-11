«Колготки мальчикам». Может ли одежда влиять на самоидентификацию ребёнка?
Синие волосы, серьга в носу, тоннели в ушах, экстравагантная одежда и эпатажная обувь. Такие люди всегда привлекают внимание прохожих и даже заставляют на себя оборачиваться. О том, почему одни стремятся выделиться из толпы, а другие агрессируют на не таких, как все, и откуда у нас возникает желание стать белой вороной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Как костюмы, в которые нас одевают родители в самом раннем детстве, на спрашивая у нас, влияют?
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
В каком возрасте – до года?
Сергей Парчевский:
Давайте возьмем до первого класса.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Три года. Колготки мальчикам.
Надежда Цыркун:
Колготки мальчику– все равно, лишь бы было тепло, сухо.
Сергей Парчевский:
Влияет ли это? Есть родители, которые прямо превращают…
Надежда Цыркун:
Можно скажу?
Сергей Парчевский:
Давайте.
Надежда Цыркун:
Если это не нарушает половую принадлежность в осознании ребенком, кто ты – мальчик или девочка, то тогда не мешает. Потому что вообще-то были периоды, когда мальчики и девочки, особенно в королевских семьях, ходили в платьях до определенного возраста. Потому что так было удобнее. Потом уже одевали кого-то в брючки, а кого-то в платьица. Поэтому здесь есть слой истории, и его тоже надо учитывать.
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