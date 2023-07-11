«Колготки мальчикам». Может ли одежда влиять на самоидентификацию ребёнка?

Синие волосы, серьга в носу, тоннели в ушах, экстравагантная одежда и эпатажная обувь. Такие люди всегда привлекают внимание прохожих и даже заставляют на себя оборачиваться. О том, почему одни стремятся выделиться из толпы, а другие агрессируют на не таких, как все, и откуда у нас возникает желание стать белой вороной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Как костюмы, в которые нас одевают родители в самом раннем детстве, на спрашивая у нас, влияют?