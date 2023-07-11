Шокировать окружающих вызывающим видом. На что идут женщины, чтобы привлекать мужчин?

Синие волосы, серьга в носу, тоннели в ушах, экстравагантная одежда и эпатажная обувь. Такие люди всегда привлекают внимание прохожих и даже заставляют на себя оборачиваться. О том, почему одни стремятся выделиться из толпы, а другие агрессируют на не таких, как все, и откуда у нас возникает желание стать белой вороной, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Если девушка наносит татуировку в каком-то интимном месте не для любимого человека, а чтобы показать свою индивидуальность, она тем самым вынуждена одеваться очень вызывающе, чтобы открыть эти места. Что стоит за этим желанием шокировать окружающих своим вызывающим видом?

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Привлечь к себе внимание, потому что у девушки есть задача – найти спонсора для дальнейшей жизни. Сергей Парчевский:

Ведь вы сразу – спонсора. Может быть, спутника жизни, мы бы сказали? Потому что иногда эти роли совпадают. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Надежда, вы говорите: «Привлечь к себе внимание». Зачем нам это внимание? Надежда Цыркун:

Затем, что привлечение внимания дает ресурсы. У кого на мясо не хватает, бумагу. Наталья Надольская:

В основном это хейт. Надежда Цыркун:

Неважно, но это ресурсы, благодаря которым я могу жить так, как мне нравится. Другое дело, что трудно остановиться. Мы будем дополнять сначала на одном месте, потом на другом. Почему? Неудовлетворенность собственной жизнью, собой.

Анастасия Страх, мастер тату:

Не соглашусь.