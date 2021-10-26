Есть монтировка, газовый баллончик и отслеживание геопозиции. Женщина-водитель рассказала, как работает в такси

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Наталья, вот такая уверенность какая-то за рулем, может быть, даже наглость, может быть, такой склад характера более жесткий, суровый. Есть мужской стиль вождения. Наверняка с какими-то такими качествами женщина может пойти работать водителем такси. Я права?

Наталия Звольская, водитель такси:

Да, вы абсолютно правы, потому что работаю я уже далеко не первый год. И естественно, за такое количество поездок каждый день – это огромное количество часов, огромное количество пассажиров, вырабатывается своя манера езды. И при моей специфике работы мне необходимо это делать все быстро, уверенно. Я несу ответственность за тех, кто сидит рядом со мной. А это бывают и дети, и беременные женщины, и люди пожилого возраста. Это нужно сделать аккуратно, и для их психики чтобы это было устойчиво. В общем, да, необходимо смотреть абсолютно во все стороны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Наталья, скажите, как вообще реагируют пассажиры, когда видят вас за рулем? Доверяют ли женщине-водителю, а может быть специально вызывают такси с указанием того, чтобы водитель была женщина?

Наталия Звольская:

Пассажиры делятся на два типа. Первый – это те, кто пристегивается на все возможные и невозможные ремни, когда видят меня за рулем. Это страх в глазах, это назад, это в телефон, это только по сторонам не смотреть. Это мужчины в основном, да. Женщина так не делают почему-то. А вторые: «Вау, у нас сегодня женщина-водитель. Это так здорово, это так классно!» То есть третьей категории нет, на самом деле это либо так, либо так. То есть эмоции у меня целый день зашкаливают. Ольга Бурлакова:

Семья вас поддержала вообще, когда вы решили идти работать в такси? Наталия Звольская:

Мой муж – мой коллега, он работает в такси, в нашей службе. Наталья Надольская:

Семейный подряд? Наталия Звольская:

Да, у нас семейный подряд.

Ольга Бурлакова:

Тогда он тем более должен знать, что всякие разные пассажиры попадаются, которые может быть как-то вот иногда вечером говорят: «Такая симпатичная и одна тут в машине, а может покатаемся по городу?» Вот какие-то знакомства, какие-то приставания, какие-то, может быть, неординарные случаи в вашей карьере уже были? Наталия Звольская:

Да, всякое бывало. Если бы мы с вами сидели дома за чашкой чая... Ольга Бурлакова:

Монтировку возите под креслом? Наталья Надольская:

Почему? Нам очень интересно. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Кто-то сейчас, вот прямо в эти минуты пьет чаечек, ему бы такая история зашла.

Ольга Бурлакова:

Это очень интересно, вот монтировки возят, мы из фильмов знаем, рядышком. Наталия Звольская:

Честно скажу, есть и монтировка, есть и газовый баллончик, есть и отслеживание геопозиции, да. Потому что ситуации на самом деле бывают разные, пассажиры бывают очень неадекватные. Екатерина Забенько:

Вы можете не взять пассажира. Отказать в поездке?