Какие машины выбирают белоруски и влияет ли цвет на стиль езды?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мужчины придумали миф о том, что женщины предпочитают какие-нибудь розовенькие машинки, не знаю там, красненькие. Но факты упрямые, и эти цифры говорят о том, что в Беларуси женщины предпочитают ездить на белых или серебристых авто. Это почти, между прочим, 72 % девушек, у которых есть автомобиль.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

На втором месте по популярности черные автомобили. Без малого 20 % предпочитают такой цвет.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Да, третье место разделили машины всех оттенков синего. Так скажем, от темного до голубого – более 4 %. А красные машинки лишь на четвертом месте, как выяснилось, 3,5 % всего лишь. А на долю зеленых, оранжевых и там других различных необычных цветов – и того меньше, даже 1 % не набралось.

Наталья Надольская:

Кстати, я вхожу в число 20 %, которым нравятся черные автомобили. Вообще как прокомментируете цифры, что скажите? Влияет выбор цвета на манеру вождения, возможно?

Екатерина Забенько:

Вы свои автомобили рабочие выбирали? Какого цвета, какая модель или просто, чтобы была такая лошадка рабочая?