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Какие машины выбирают белоруски и влияет ли цвет на стиль езды?

26 октября 2021 14:15
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Какие машины выбирают белоруски и влияет ли цвет на стиль езды?-1

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Мужчины придумали миф о том, что женщины предпочитают какие-нибудь розовенькие машинки, не знаю там, красненькие. Но факты упрямые, и эти цифры говорят о том, что в Беларуси женщины предпочитают ездить на белых или серебристых авто. Это почти, между прочим, 72 % девушек, у которых есть автомобиль.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
На втором месте по популярности черные автомобили. Без малого 20 % предпочитают такой цвет.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Да, третье место разделили машины всех оттенков синего. Так скажем, от темного до голубого – более 4 %. А красные машинки лишь на четвертом месте, как выяснилось, 3,5 % всего лишь. А на долю зеленых, оранжевых и там других различных необычных цветов – и того меньше, даже 1 % не набралось.

Наталья Надольская:
Кстати, я вхожу в число 20 %, которым нравятся черные автомобили. Вообще как прокомментируете цифры, что скажите? Влияет выбор цвета на манеру вождения, возможно?

Екатерина Забенько:
Вы свои автомобили рабочие выбирали? Какого цвета, какая модель или просто, чтобы была такая лошадка рабочая?

Какие машины выбирают белоруски и влияет ли цвет на стиль езды?-4

Наталия Звольская, водитель такси:
Изначально мне дали рабочую лошадку. Особого выбора у меня не было, мне дали черный автомобиль. У меня был перерыв в работе два месяца, когда я пришла, меня спросили: «Может быть беленький выберешь? Тут появились беленькие». Я говорю: «Ну давайте беленькую, ради разнообразия». На самом деле, естественно, на езду это не влияет. И на данный момент, я поменяла автомобиль на личный, у меня большой минивэн. Во-первых, это к тому что говорят, что женщины больше ориентируются на маленькие машины, более компактные.

Екатерина Забенько:
Ну вы просто, наверное, потому что уже уверенно себя чувствуете за рулем, поэтому смогли уже пересесть?

Наталия Звольская:
Мне уже мало места в легковушке, как-то, не знаю, уже хочется больше воздуха, больше как-то комфорта хочется. И это серебристая машина. Ну нет, я бы не выбрала красную, я не выбрала бы зеленую, синюю.

Ольга Бурлакова:
Дмитрий, вы же заведуете вообще огромными машинами и профессиональными водителями, так скажем, в вашем штате. Вот эта вежливость, вот эти огромные машины. И вообще в штате есть девушки, которые могут управлять таким огромным транспортом?

Какие машины выбирают белоруски и влияет ли цвет на стиль езды?-7

Дмитрий Воронцов, директор транспортной компании по международным автомобильным грузоперевозкам:
У нас есть девушки. У нас три девушки, которые занимаются международными перевозками, доставляют грузы из Европы в Беларусь. И касательно статистики, они ездят на красных автомобилях. Им нравятся красные автомобили. И вот недавно проводили такой опрос, даже поинтересовались, готовы ли они пересесть на розовый. Они сказали: «Нам красный больше по душе».

Какие машины выбирают белоруски и влияет ли цвет на стиль езды?-10

Екатерина Забенько:
Мы сейчас про легковые автомобили или про грузовые говорим?

Дмитрий Воронцов:
Про грузовой говорю.

Ольга Бурлакова:
Что же сделать, если там только грузовые.

Екатерина Забенько:
Бывают розовенькие, да, грузовые автомобили?

Дмитрий Воронцов:
Да, без проблем любой цвет можно подобрать. Производитель с большим удовольствием даже может стразами.

Есть монтировка, газовый баллончик и отслеживание геопозиции. Женщина-водитель рассказала, как работает в такси – подробнее здесь.

# Автомобили # общество # Екатерина Забенько # Наталья Надольская # Ольга Бурлакова # Наталия Звольская # Дмитрий Воронцов # Фотофакт

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