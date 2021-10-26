Какие машины выбирают белоруски и влияет ли цвет на стиль езды?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Мужчины придумали миф о том, что женщины предпочитают какие-нибудь розовенькие машинки, не знаю там, красненькие. Но факты упрямые, и эти цифры говорят о том, что в Беларуси женщины предпочитают ездить на белых или серебристых авто. Это почти, между прочим, 72 % девушек, у которых есть автомобиль.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
На втором месте по популярности черные автомобили. Без малого 20 % предпочитают такой цвет.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Да, третье место разделили машины всех оттенков синего. Так скажем, от темного до голубого – более 4 %. А красные машинки лишь на четвертом месте, как выяснилось, 3,5 % всего лишь. А на долю зеленых, оранжевых и там других различных необычных цветов – и того меньше, даже 1 % не набралось.
Наталья Надольская:
Кстати, я вхожу в число 20 %, которым нравятся черные автомобили. Вообще как прокомментируете цифры, что скажите? Влияет выбор цвета на манеру вождения, возможно?
Екатерина Забенько:
Вы свои автомобили рабочие выбирали? Какого цвета, какая модель или просто, чтобы была такая лошадка рабочая?
Наталия Звольская, водитель такси:
Изначально мне дали рабочую лошадку. Особого выбора у меня не было, мне дали черный автомобиль. У меня был перерыв в работе два месяца, когда я пришла, меня спросили: «Может быть беленький выберешь? Тут появились беленькие». Я говорю: «Ну давайте беленькую, ради разнообразия». На самом деле, естественно, на езду это не влияет. И на данный момент, я поменяла автомобиль на личный, у меня большой минивэн. Во-первых, это к тому что говорят, что женщины больше ориентируются на маленькие машины, более компактные.
Екатерина Забенько:
Ну вы просто, наверное, потому что уже уверенно себя чувствуете за рулем, поэтому смогли уже пересесть?
Наталия Звольская:
Мне уже мало места в легковушке, как-то, не знаю, уже хочется больше воздуха, больше как-то комфорта хочется. И это серебристая машина. Ну нет, я бы не выбрала красную, я не выбрала бы зеленую, синюю.
Ольга Бурлакова:
Дмитрий, вы же заведуете вообще огромными машинами и профессиональными водителями, так скажем, в вашем штате. Вот эта вежливость, вот эти огромные машины. И вообще в штате есть девушки, которые могут управлять таким огромным транспортом?
Дмитрий Воронцов, директор транспортной компании по международным автомобильным грузоперевозкам:
У нас есть девушки. У нас три девушки, которые занимаются международными перевозками, доставляют грузы из Европы в Беларусь. И касательно статистики, они ездят на красных автомобилях. Им нравятся красные автомобили. И вот недавно проводили такой опрос, даже поинтересовались, готовы ли они пересесть на розовый. Они сказали: «Нам красный больше по душе».
Екатерина Забенько:
Мы сейчас про легковые автомобили или про грузовые говорим?
Дмитрий Воронцов:
Про грузовой говорю.
Ольга Бурлакова:
Что же сделать, если там только грузовые.
Екатерина Забенько:
Бывают розовенькие, да, грузовые автомобили?
Дмитрий Воронцов:
Да, без проблем любой цвет можно подобрать. Производитель с большим удовольствием даже может стразами.
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