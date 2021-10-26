С мужьями всегда возникают проблемы. Почему вождению лучше учиться у профессионального инструктора?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Очень многие хотят получить права и жаждут этого, а потом получают и почему-то не ездят. И мне почему-то кажется – может быть Сергей сейчас подтвердит или опровергнет мои слова, что очень важно, кто в первые разы едет с тобой за рулем, кого ты прокатишь. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Кто твой крестный отец. Ольга Бурлакова:

Кто учит. Ну ладно, кто-то отучил. Инструктор тоже хорошо, если он хороший, профессиональный. А потом вот, как часто бывает: несколько моих подруг, которые даже автомобили купили перед тем, как получить права, отучились благополучно, сразу же все с первого раза сдали, а потом садится муженек рядышком: «Да что ты, да куда ты? Да ты там...» И перечисляет всех животных женского пола. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение.

Сергей Конанков, инструктор автошколы:

Это очень важный момент. Ольга Бурлакова:

Вот такой психологический аспект. Ведь из-за этого многие, раз уж мы про женщин говорим, получают права, попытаются несколько раз и бросают. И потом всю жизнь боятся сесть за руль заново. Сергей Конанков:

В семейных отношениях, конечно, бывает всякое. И когда люди очень долго друг с другом живут, естественно, хочется опытному водителю, то есть супругу, своей неопытной второй половинке внушить именно ту точку зрения, которую он за рулем ощущает сам. Ольга Бурлакова:

Но можно это без матов хотя бы делать, без крика?