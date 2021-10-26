С мужьями всегда возникают проблемы. Почему вождению лучше учиться у профессионального инструктора?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Очень многие хотят получить права и жаждут этого, а потом получают и почему-то не ездят. И мне почему-то кажется – может быть Сергей сейчас подтвердит или опровергнет мои слова, что очень важно, кто в первые разы едет с тобой за рулем, кого ты прокатишь.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Кто твой крестный отец.
Ольга Бурлакова:
Кто учит. Ну ладно, кто-то отучил. Инструктор тоже хорошо, если он хороший, профессиональный. А потом вот, как часто бывает: несколько моих подруг, которые даже автомобили купили перед тем, как получить права, отучились благополучно, сразу же все с первого раза сдали, а потом садится муженек рядышком: «Да что ты, да куда ты? Да ты там...» И перечисляет всех животных женского пола. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение.
Сергей Конанков, инструктор автошколы:
Это очень важный момент.
Ольга Бурлакова:
Вот такой психологический аспект. Ведь из-за этого многие, раз уж мы про женщин говорим, получают права, попытаются несколько раз и бросают. И потом всю жизнь боятся сесть за руль заново.
Сергей Конанков:
В семейных отношениях, конечно, бывает всякое. И когда люди очень долго друг с другом живут, естественно, хочется опытному водителю, то есть супругу, своей неопытной второй половинке внушить именно ту точку зрения, которую он за рулем ощущает сам.
Ольга Бурлакова:
Но можно это без матов хотя бы делать, без крика?
Сергей Конанков:
Это не всегда получается. Вы, может быть, сами ощущали это на себе. По своему опыту рассказываю, что очень много учеников сразу же после того, как получают права, если у них есть возможность уже передвигаться на своем автомобиле, то есть они приобрели его, они, конечно же, звонят и говорят: «Сергей, помоги освоиться с городом. Да, с правами получилось, это было одно. А теперь все по-другому, теперь все серьезно, теперь я один в машине, то есть молодой водитель, и мне как-то самому неуютно, страшно. Побудь, поприсутствуй. Если что-то не так, конечно же, подскажи и убереги от недостойного поступка».
Ольга Бурлакова:
Лучше мужа не брать вначале, а инструктора нанять?
Сергей Конанков:
С мужьями почему-то возникают проблемы всегда.
«Ни одного случая не было, чтобы кто-то приехал с ребёнком из командировки». Вот как работают женщины-дальнобойщики – подробнее здесь.