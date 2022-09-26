Когда ждать белорусскую вакцину от коронавируса и какой она будет? Поговорили со специалистом

Уже больше двух с половиной лет мы живем в режиме коронавируса. Сегодня его смело можно называть сезонным заболеванием. Ковид то наступает, то сдает позиции, он мутирует и меняет штаммы, а мы уже не успеваем и запоминать. Люди перестали бояться, но все еще должны защищаться. Нравится нам это или нет, но ничего лучше вакцинации не придумали. Хотим чувствовать себя уверенно – надо привиться. Тогда есть шанс не заболеть вовсе или избежать тяжелого течения болезни. Это касается всех острых вирусных инфекций. О вакцинации поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Выездных пунктов в общественных местах 39. Как лучше сориентироваться по логистике? Что посоветуете?

Ирина Толкачева, главный специалист отдела первичной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В дополнение к имеющимся кабинетам вакцинации в учреждениях здравоохранения в городе в течение августа открыто уже не 39, а 43 мобильных пункта вакцинации, которые расположились на крупных площадях, торгово-развлекательных центрах, физкультурно-оздоровительных комплексах, рынках, метро, территориальных центрах социального обслуживания населения. Информация о работе данных пунктов размещена на сайтах учреждений здравоохранения, комитета по здравоохранению. Кроме того, что там имеется информация, на сайте комитета размещена интерактивная карта, и каждый гражданин, открыв этот сайт, может по ссылке найти интересующие его близко расположенные пункты вакцинации.

Екатерина Забенько:

Штамм «омикрон», его подтипы, отдельно хочется пожать руку тем людям, которые придумывают все новые и новые подтипы коронавируса. Сколько их еще может быть и чем они отличаются друг от друга? Ирина Толкачева:

Штаммы очень отличаются друг от друга. Это мы видим по течению заболевания у пациента. Например, нынешняя волна характеризуется тем, что течение протекает более легко, чем предыдущие волны коронавируса. Характеризуются они появлением температуры, кашля, насморка. Из статистических данных мы видим, что на сегодня под наблюдением городских поликлиник пациенты с коронавирусной пневмонией находятся гораздо меньше, чем это было, например, в четвертую волну зимой. Всего лишь 1,5 % (это 72 человека) на данный момент болеют коронавирусной пневмонией.