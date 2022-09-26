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«Без войны, без бахов, без взрывов». Дети из Донбасса приехали на отдых в Беларусь

26 сентября 2022 08:46
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Новости Беларуси. Отдохнуть и поближе познакомиться с историей и культурой. Более 300 ребят приехали из Донбасса на оздоровление в гостеприимную Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Без войны, без бахов, без взрывов». Дети из Донбасса приехали на отдых в Беларусь-1

Это уже вторая смена из трех запланированных. Детский лагерь «Дубрава» на ближайшие несколько недель станет домом для тех, кто на протяжении 8 лет наблюдает за активными боевыми действиями. Они отвыкли от элементарных условий, которые в нашей стране воспринимаются как должное: от света, горячей воды и тепла.

«Без войны, без бахов, без взрывов». Дети из Донбасса приехали на отдых в Беларусь-4

Мы очень долго ехали, устали, но положительно встречают, доброжелательно. Хочется абстрагироваться от той ситуации, которая сейчас, и просто получить положительные эмоции от этого лагеря.

«Без войны, без бахов, без взрывов». Дети из Донбасса приехали на отдых в Беларусь-7

Мы приехали из Донецкой Народной Республики, из Донецка. Приехали повидать Беларусь, ни разу тут не были, первый раз выпала такая возможность поехать, посетить страну, в которой еще ни разу не были. Мы ехали, очень хорошее впечатление сложилось. Красивый, чистый город. Без войны, без бахов, без взрывов, люди ходят по улице спокойно, ничего не боятся. А у нас другая ситуация в стране, и непривычно очень.

«Без войны, без бахов, без взрывов». Дети из Донбасса приехали на отдых в Беларусь-10

Акция «Дети войны» проводится при поддержке нашего правительства и Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России.

«Без войны, без бахов, без взрывов». Дети из Донбасса приехали на отдых в Беларусь-13

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Сегодня мы работаем вместе с нашими коллегами из Российской Федерации. Так, по ходу движения состава необходима была помощь в доставке питьевой воды, медикаментов, сим-карт. И благодаря заключенному и наросшему взаимодействию именно в этом году с «Молодой гвардией Единой России» мы обратились к коллегам, и была оказана необходимая поддержка ребятам в Брянске, доставлено свыше 180 литров воды, медикаменты также были доставлены. И ребятам была предоставлена возможность взять сим-карты, выйти на связь.

«Без войны, без бахов, без взрывов». Дети из Донбасса приехали на отдых в Беларусь-16

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
Мы приготовили уже обширную программу. Очень много артистов, певцов желают, просто горят большим желанием приехать, выступить, вместе с ребятами повеселиться. Студенты предлагают провести для ребят мастер-класс, познакомиться. БРСМ готовит также большую программу, чтобы те поколения наших братских земель могли иметь добрые контакты на долгосрочную перспективу.

«Без войны, без бахов, без взрывов». Дети из Донбасса приехали на отдых в Беларусь-19

Пока Запад поставляет в Украину очередные партии оружия, Беларусь делает все для того, чтобы приехавшие к нам ребята ощутили атмосферу спокойствия и безопасности. Отметим, что всего в нашей стране пройдут оздоровление более тысячи детей из Донбасского региона.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Александр Лукьянов # Алексей Талай # Фотофакт

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