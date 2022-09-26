«Без войны, без бахов, без взрывов». Дети из Донбасса приехали на отдых в Беларусь

Новости Беларуси. Отдохнуть и поближе познакомиться с историей и культурой. Более 300 ребят приехали из Донбасса на оздоровление в гостеприимную Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже вторая смена из трех запланированных. Детский лагерь «Дубрава» на ближайшие несколько недель станет домом для тех, кто на протяжении 8 лет наблюдает за активными боевыми действиями. Они отвыкли от элементарных условий, которые в нашей стране воспринимаются как должное: от света, горячей воды и тепла.

Мы очень долго ехали, устали, но положительно встречают, доброжелательно. Хочется абстрагироваться от той ситуации, которая сейчас, и просто получить положительные эмоции от этого лагеря.

Мы приехали из Донецкой Народной Республики, из Донецка. Приехали повидать Беларусь, ни разу тут не были, первый раз выпала такая возможность поехать, посетить страну, в которой еще ни разу не были. Мы ехали, очень хорошее впечатление сложилось. Красивый, чистый город. Без войны, без бахов, без взрывов, люди ходят по улице спокойно, ничего не боятся. А у нас другая ситуация в стране, и непривычно очень.

Акция «Дети войны» проводится при поддержке нашего правительства и Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Сегодня мы работаем вместе с нашими коллегами из Российской Федерации. Так, по ходу движения состава необходима была помощь в доставке питьевой воды, медикаментов, сим-карт. И благодаря заключенному и наросшему взаимодействию именно в этом году с «Молодой гвардией Единой России» мы обратились к коллегам, и была оказана необходимая поддержка ребятам в Брянске, доставлено свыше 180 литров воды, медикаменты также были доставлены. И ребятам была предоставлена возможность взять сим-карты, выйти на связь.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:

Мы приготовили уже обширную программу. Очень много артистов, певцов желают, просто горят большим желанием приехать, выступить, вместе с ребятами повеселиться. Студенты предлагают провести для ребят мастер-класс, познакомиться. БРСМ готовит также большую программу, чтобы те поколения наших братских земель могли иметь добрые контакты на долгосрочную перспективу.