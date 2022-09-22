«Очень опасен именно перенос этой инфекции». Заместитель главврача рассказала, почему детям нужно вакцинироваться

Уже больше двух с половиной лет мы живем в режиме коронавируса. Сегодня его смело можно называть сезонным заболеванием. Ковид то наступает, то сдает позиции, он мутирует и меняет штаммы, а мы уже не успеваем и запоминать. Люди перестали бояться, но все еще должны защищаться. Нравится нам это или нет, но ничего лучше вакцинации не придумали. Хотим чувствовать себя уверенно – надо привиться. Тогда есть шанс не заболеть вовсе или избежать тяжелого течения болезни. Это касается всех острых вирусных инфекций. О вакцинации поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

С этого сезона уже можно вакцинировать детей, начиная с 5 лет. Какие правила существуют здесь? Думаю, у ответственных родителей в календаре прививок обязательно появится такая вакцинация. Что нужно соблюсти, на что нужно обратить внимание, можно ли их привезти в такой выездной пункт?

Полина Самим, заместитель главного врача УЗ «5-я городская детская поликлиника»:

На сегодня вакцинация детей организована в учреждениях здравоохранения, а также в учреждениях образования (в детских садах, школах, гимназиях). В выездных пунктах пока не организована вакцинация, но, думаю, такой вопрос тоже будет рассматриваться. Все-таки здоровье детей – это самое важное и ценное для каждого родителя, и к нему надо относиться более настороженно, поэтому, конечно, нужно проводить либо в поликлиниках, либо в школах, садах. Для этого созданы все условия. Екатерина Забенько:

Пятилетние дети не всегда могут объяснить, что касается их самочувствия. Стоит ли с 5 лет их вакцинировать? Не будет ли это опасно для малыша? Полина Самим:

Вакцина абсолютно безопасная. Мы пользуемся вакциной VeroCell. Производитель – КНР. Если судить о той прослойке детей, которые уже прошли вакцинацию, они перенесли ей довольно хорошо, без каких-либо негативных последствий. И доверие родителей растет к вакцинации. Екатерина Забенько:

Особенно приятно, что не нужно беспокоиться, вести ребенка в поликлинику, искать возможность провести вакцинацию. Это должны обеспечить в дошкольных учреждениях и в школах.

Полина Самим:

Да, в учреждениях образования это обеспечено и для экономии времени родителей, и для удобства. Мне кажется, что, когда дети вакцинируются вместе, у них чувство страха снижается. Конечно, необходимо получить предварительное согласие родителей. Екатерина Забенько:

Почему такой акцент в профилактике любых респираторных заболеваний (но мы сейчас говорим о гриппе и коронавирусе) детей? Почему их называют движущей силой эпидемии? Полина Самим:

Многие родители уже знают, что коронавирусная инфекция у детей протекала и протекает в легкой и бессимптомной форме, но далеко не все знакомы с последствиями коронавирусной инфекции и гриппа. Последствия могут быть от минимальных до очень тяжелых. Так как наши дети – это самое ценное для нас, я считаю, что детская вакцинация так же важна, как и взрослая. Против коронавирусной инфекции, против гриппа. Дети на сегодня все в организованные коллективы пошли (в детские сады, в школы), они там общаются друг с другом, передают друг другу и инфекцию. Естественно, после школы, детского сада детки возвращаются домой, и зачастую там их ждут наши пожилые родственники (бабушки, дедушки), а также родители, у которых имеются хронические заболевания. Очень опасен именно перенос этой инфекции. Поэтому, наверное, к детям применимо такое выражение, что они являются движущей силой эпидемии. Екатерина Забенько:

Если в основном бессимптомно у детей протекает заболевание, стоит ли родителям проводить тестирование, возить к врачам, чтобы выявить диагноз, чтобы они не являлись переносчиками, чтобы это никак негативно не отразилось на их здоровье?

Полина Самим:

Среди медиков есть такое выражение, что мы лечим не анализы, а пациента. Еще есть одно выражение, что мы не лечим обследованиями. Я считаю, что если клинических проявлений у ребенка нет, если ничего не беспокоит, то лишний раз тратить время на тестирование… Это не всегда приятная процедура для ребенка, и каждый поход к врачу – это волнение для него и лишний стресс. А сейчас нам этих стрессов с нашими детьми необходимо избежать. Я считаю, что необходимость тестирования должен определять именно врач, если есть на то соответствующие жалобы у родителей. Екатерина Забенько:

А стоит ли взрослому человеку проводить тестирование, если сегодня медики уже научились определять заболевания, не опираясь на тесты, а только на симптомы?