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В Беларуси зерновые культуры посеяли на 54% площадей

26 сентября 2022 08:06
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Новости Беларуси. В Беларуси зерновые культуры посеяли на 54 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси зерновые культуры посеяли на 54% площадей-1

На утро 26 сентября 829 тысяч гектаров озимых уже засеяно, а это 54 % от запланированной площади. Темпы выше прошлогодних: в 2021-м было 48 %. Также на данный момент убрано 23 % сахарной свеклы – в два раза больше, чем год назад. Картофель выкопан с 44 % площадей. Урожайность – 322 центнера с гектара, в 2021 году была 272.

# Посевная кампания # общество # Фотофакт

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