В Беларуси зерновые культуры посеяли на 54% площадей

На утро 26 сентября 829 тысяч гектаров озимых уже засеяно, а это 54 % от запланированной площади. Темпы выше прошлогодних: в 2021-м было 48 %. Также на данный момент убрано 23 % сахарной свеклы – в два раза больше, чем год назад. Картофель выкопан с 44 % площадей. Урожайность – 322 центнера с гектара, в 2021 году была 272.