Прямой эфир

«Я себя прекрасно чувствую». Екатерина Забенько провакцинировалась в прямом эфире

22 сентября 2022 16:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Уже больше двух с половиной лет мы живем в режиме коронавируса. Сегодня его смело можно называть сезонным заболеванием. Ковид то наступает, то сдает позиции, он мутирует и меняет штаммы, а мы уже не успеваем и запоминать. Люди перестали бояться, но все еще должны защищаться. Нравится нам это или нет, но ничего лучше вакцинации не придумали. Хотим чувствовать себя уверенно – надо привиться. Тогда есть шанс не заболеть вовсе или избежать тяжелого течения болезни. Это касается всех острых вирусных инфекций. О вакцинации поговорили в программе  «Большой город» на СТВ.  

Екатерина Забенько, СТВ:  
Пришло время провакцинироваться. Не пропустите обязательно этот момент, потому что многие забывают в потоке дел провести такую важную процедуру, которая сегодня не занимает много времени. Расскажите, что нужно сделать перед тем, как произвести вакцинацию?  

«Я себя прекрасно чувствую». Екатерина Забенько провакцинировалась в прямом эфире-1

Перед вакцинацией пациента осматривает терапевт. Измеряем давление, температуру, сатурацию. Как ваше самочувствие?  

Екатерина Забенько:  
Я себя прекрасно чувствую.  

Жалобы какие-то есть?  

Екатерина Забенько:  
Все хорошо. Есть жалобы, но, мне кажется, это не к вам. А часто ли приходится отказывать людям, которые приходят в выездные пункты, чтобы вакцинироваться, по их состоянию здоровья?  

Крайне редко, потому что пациенты уже приходят…  

«Я себя прекрасно чувствую». Екатерина Забенько провакцинировалась в прямом эфире-4

Екатерина Забенько:  
Приходят ответственные и подготовленные люди, понимают, что у них все с самочувствием в порядке.  

Все правильно, хотя имеется ряд противопоказаний: наличие острой инфекции, плохое самочувствие пациента или нежелательная реакция на введение вакцинации в прошлом.  

Екатерина Забенько:  
Доверие к вакцинации уже возросло? Люди на протяжении нескольких лет уже вакцинируются, наверное, уже поняли, что это безопасно, безвредно, побочные реакции, может, и бывают, но не столь тяжелые. И не у всех.  

Да, пациенты очень доверяют вакцине. А также видят, что это очень эффективно, поэтому с удовольствием приходят к нам даже повторно на бустерную вакцинацию, чему мы очень рады.  

«Я себя прекрасно чувствую». Екатерина Забенько провакцинировалась в прямом эфире-7

Екатерина Забенько:  
Мы привьемся вакциной «Спутник Лайт». Это считается бустерной вакциной.  

Да. Производство – Республика Беларусь. РУП «Белмедпрепараты» разливает.  

Екатерина Забенько:  
Достаточно ли у вас вакцины? Вот в ваш пункт придешь, и на выбор можно сделать любую вакцину?  

Да, у нас есть «Спутник Лайт», «Гам-КОВИД-Вак», также для беременных VeroCell.  

Екатерина Забенько:  
То есть беременные могут подходить и рассчитывать, что она у вас всегда в наличии будет?  

Да.  

Екатерина Забенько:  
Я знаю, что у вас один из крупнейших и самых проходных пунктов вакцинации. Он находится на железнодорожном вокзале. Много ли людей там бывает? Кто это: пассажиры или просто те люди, которые часто там бывают?  

«Я себя прекрасно чувствую». Екатерина Забенько провакцинировалась в прямом эфире-10

Пациентов много бывает. В основном это не только пассажиры, а дачники, которые уже вернулись, люди, которые просто шли на работу и зашли к нам привиться.  

Екатерина Забенько:  
Получается, уже с октября можно будет прийти в такой же пункт и привиться сразу и от гриппа. Пока этой вакцины нет?  

Да. Будет вакцина «Гриппол плюс». Она российская. Будем прививать всех желающих, кто к нам приходит.  

Екатерина Забенько:  
Было заявлено, что бустерную вакцину и вакцину от гриппа можно будет произвести одновременно, то есть в один и тот же день. Для здоровья это нормально будет?  

Выбирает сам пациент. Да, мы рекомендуем сделать это, но нужно смотреть на свое состояние здоровья.  

«Я себя прекрасно чувствую». Екатерина Забенько провакцинировалась в прямом эфире-13

Екатерина Забенько:  
Часто вам приходится выезжать на предприятия, в коллективы?  

Мы уже на протяжении двух лет (это уже, наверное полтора года) выезжаем на предприятия. Наши сотрудники любят выезжать, им это нравится, потому что это общение, это много различных историй.  

Екатерина Забенько:  
Спасибо вам большое, мне особенно приятно, что не пришлось тратить дополнительное время, чтобы сделать то, что я в любом случае планировала сделать.  

«Очень опасен именно перенос этой инфекции». Заместитель главврача рассказала, почему детям нужно вакцинироваться. Подробнее  здесь.  

# Вакцинация # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Очень опасен именно перенос этой инфекции». Заместитель главврача рассказала, почему детям нужно вакцинироваться
22 сентября 2022 15:36

«Очень опасен именно перенос этой инфекции». Заместитель главврача рассказала, почему детям нужно вакцинироваться

Муковозчик: «Протестуны за границей не отдупляют, что те из них, кто уже нашёл «много денег», их уже скрали»
22 сентября 2022 15:36

Муковозчик: «Протестуны за границей не отдупляют, что те из них, кто уже нашёл «много денег», их уже скрали»

Сколько сейчас минчан вакцинировано и помогает ли это? Ответила Ирина Толкачёва
22 сентября 2022 15:14

Сколько сейчас минчан вакцинировано и помогает ли это? Ответила Ирина Толкачёва