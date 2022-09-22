«Я себя прекрасно чувствую». Екатерина Забенько провакцинировалась в прямом эфире

Уже больше двух с половиной лет мы живем в режиме коронавируса. Сегодня его смело можно называть сезонным заболеванием. Ковид то наступает, то сдает позиции, он мутирует и меняет штаммы, а мы уже не успеваем и запоминать. Люди перестали бояться, но все еще должны защищаться. Нравится нам это или нет, но ничего лучше вакцинации не придумали. Хотим чувствовать себя уверенно – надо привиться. Тогда есть шанс не заболеть вовсе или избежать тяжелого течения болезни. Это касается всех острых вирусных инфекций. О вакцинации поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Пришло время провакцинироваться. Не пропустите обязательно этот момент, потому что многие забывают в потоке дел провести такую важную процедуру, которая сегодня не занимает много времени. Расскажите, что нужно сделать перед тем, как произвести вакцинацию?

Перед вакцинацией пациента осматривает терапевт. Измеряем давление, температуру, сатурацию. Как ваше самочувствие? Екатерина Забенько:

Я себя прекрасно чувствую. Жалобы какие-то есть? Екатерина Забенько:

Все хорошо. Есть жалобы, но, мне кажется, это не к вам. А часто ли приходится отказывать людям, которые приходят в выездные пункты, чтобы вакцинироваться, по их состоянию здоровья? Крайне редко, потому что пациенты уже приходят…

Екатерина Забенько:

Приходят ответственные и подготовленные люди, понимают, что у них все с самочувствием в порядке. Все правильно, хотя имеется ряд противопоказаний: наличие острой инфекции, плохое самочувствие пациента или нежелательная реакция на введение вакцинации в прошлом. Екатерина Забенько:

Доверие к вакцинации уже возросло? Люди на протяжении нескольких лет уже вакцинируются, наверное, уже поняли, что это безопасно, безвредно, побочные реакции, может, и бывают, но не столь тяжелые. И не у всех. Да, пациенты очень доверяют вакцине. А также видят, что это очень эффективно, поэтому с удовольствием приходят к нам даже повторно на бустерную вакцинацию, чему мы очень рады.

Екатерина Забенько:

Мы привьемся вакциной «Спутник Лайт». Это считается бустерной вакциной. Да. Производство – Республика Беларусь. РУП «Белмедпрепараты» разливает. Екатерина Забенько:

Достаточно ли у вас вакцины? Вот в ваш пункт придешь, и на выбор можно сделать любую вакцину? Да, у нас есть «Спутник Лайт», «Гам-КОВИД-Вак», также для беременных VeroCell. Екатерина Забенько:

То есть беременные могут подходить и рассчитывать, что она у вас всегда в наличии будет? Да. Екатерина Забенько:

Я знаю, что у вас один из крупнейших и самых проходных пунктов вакцинации. Он находится на железнодорожном вокзале. Много ли людей там бывает? Кто это: пассажиры или просто те люди, которые часто там бывают?

Пациентов много бывает. В основном это не только пассажиры, а дачники, которые уже вернулись, люди, которые просто шли на работу и зашли к нам привиться. Екатерина Забенько:

Получается, уже с октября можно будет прийти в такой же пункт и привиться сразу и от гриппа. Пока этой вакцины нет? Да. Будет вакцина «Гриппол плюс». Она российская. Будем прививать всех желающих, кто к нам приходит. Екатерина Забенько:

Было заявлено, что бустерную вакцину и вакцину от гриппа можно будет произвести одновременно, то есть в один и тот же день. Для здоровья это нормально будет? Выбирает сам пациент. Да, мы рекомендуем сделать это, но нужно смотреть на свое состояние здоровья.