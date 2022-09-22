Сколько сейчас минчан вакцинировано и помогает ли это? Ответила Ирина Толкачёва
Уже больше двух с половиной лет мы живем в режиме коронавируса. Сегодня его смело можно называть сезонным заболеванием. Ковид то наступает, то сдает позиции, он мутирует и меняет штаммы, а мы уже не успеваем и запоминать. Люди перестали бояться, но все еще должны защищаться. Нравится нам это или нет, но ничего лучше вакцинации не придумали. Хотим чувствовать себя уверенно – надо привиться. Тогда есть шанс не заболеть вовсе или избежать тяжелого течения болезни. Это касается всех острых вирусных инфекций. О вакцинации поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
На сегодня что у нас по ситуации с вакцинацией? Какой процент вакцинированных и что с нашим коллективным иммунитетом?
Ирина Толкачева, главный специалист отдела первичной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
В городе очень активно проводится кампания вакцинации населения против инфекции COVID-19. На данный момент вакцинировано более 1 миллиона 360 тысяч населения, что составляет 73,7 %
Екатерина Забенько:
То есть есть коллективный иммунитет?
Ирина Толкачева:
Да. Это вакцинировано первым компонентом из «Спутник Лайт», а двумя компонентами вакцинировано более 1 миллиона 300 тысяч, что составляет 70,7 % населения.
Екатерина Забенько:
Что касается заболеваемости и коронавирусом, и гриппом, сейчас, насколько я знаю, есть небольшой подъем, но он существенно ниже, чем в это же время в прошлом году.
Ирина Толкачева:
Совершенно верно. Согласно проводимым мониторингам, заболеваемость инфекцией COVID-19 и сезонная заболеваемость ОРЗ значительно ниже, если сравнивать с прошлым годом. В настоящий момент зарегистрировано 559 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что составляет 4,7 % от пика зимней волны. То же самое касается и сезонной заболеваемости ОРВИ. На сегодня зарегистрировано около 20 случаев. Удельный вес заболевших среди детей составляет 56,1 %, среди взрослых – 43,9 %. Если сравнивать с прошлой неделей, то рост острой респираторной инфекции произошел на 44 %. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то отмечается снижение на 27,7 %.
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