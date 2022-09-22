Сколько сейчас минчан вакцинировано и помогает ли это? Ответила Ирина Толкачёва

Уже больше двух с половиной лет мы живем в режиме коронавируса. Сегодня его смело можно называть сезонным заболеванием. Ковид то наступает, то сдает позиции, он мутирует и меняет штаммы, а мы уже не успеваем и запоминать. Люди перестали бояться, но все еще должны защищаться. Нравится нам это или нет, но ничего лучше вакцинации не придумали. Хотим чувствовать себя уверенно – надо привиться. Тогда есть шанс не заболеть вовсе или избежать тяжелого течения болезни. Это касается всех острых вирусных инфекций. О вакцинации поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

На сегодня что у нас по ситуации с вакцинацией? Какой процент вакцинированных и что с нашим коллективным иммунитетом?