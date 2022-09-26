«Мы производили холодильники от начала и до конца». На каких предприятиях ждут помощь студотрядов?

Анастасия Ляхович – командир трудовых дел Белорусского республиканского союза молодежи. В ее обязанности входит помогать студентам университета с официальным трудоустройством в свободное от учебы время. Сама девушка свою карьеру в студотрядах начала еще задолго до этого. Сперва трудилась в сельскохозяйственном отряде своего родного города. Затем Анастасии удалось поработать и на других предприятиях.

Анастасия Ляхович, студентка филологического факультета, командир штаба трудовых дел БРСМ БГУ:

В этом году я работала в сервисном отряде в «Памяти славы». В Год исторической памяти мы побывали на кладбище «Масюковщина», где восстанавливали захоронения Белорусского государственного университета. Впечатлил сам процесс работы, как это все происходило, как мы искали, как мы помогали даже убирать исторические места. Я еще побывала вожатой, работала с детьми, смотрела за ними. У нас есть строительный отряд, там у нас большая часть мужского пола, где они строят технопарк. Важный плюс работы в студенческих отрядах – возможность примерить на себя профессию, вжиться в нее, понять, насколько она интересна и непроста.

Тихон Пигаль, студент физического факультета БГУ, командир студенческого производственного отряда «Энергия» имени Героя Советского Союза, маршала В.Д. Соколовского:

Участвовал в производственном студенческом отряде БРСМ БГУ на базе завода «Атлант», на этом заводе мы производили холодильники от начала и до конца. Холодильники производятся от каркаса до упаковки, между этим есть заливка, на общий процесс производства уходит два дня. Я на практике увидел, как работает система охлаждения холодильника, я сам ее собирал, мы по молекулярной физике этот процесс вдоль и поперек изучали, но пощупать, к сожалению, у меня не получалось, а теперь удалось попробовать. С каждым годом популярность студотрядов возрастает. Студенты в свободное от учебы время с огромным удовольствием получают полезные трудовые навыки, первую заработную плату и находят новых друзей.

Виктория Якимчик, студентка филологического факультета БГУ, командир студенческого педагогического отряда «Юные мстители» имени Героя Советского союза З.М. Туснолобовой-Марченко:

В этом году я работала в детском оздоровительном лагере «Галактика», я работала воспитателем, в мои обязанности входило контролировать детей, также заполнение документации, организация отрядных мероприятий и так далее. Это отличная возможность попробовать себя в разных сферах: актер, хореограф, постановщик, режиссер. Хотелось выразить огромную благодарность всему БРСМ и БГУ за такую предоставленную возможность для роста и развития, чтобы совершенствоваться с каждым днем и достигать желаемого.

Молодежь справляется не хуже, чем опытные сотрудники. Ребята проходят соответствующий инструктаж, стажировку и приступают к работе в трудовых коллективах. Ежегодно в студотрядовское движение вливаются тысячи молодых людей, в этом году 968 студентов БГУ отработали в составе студенческих отрядов. До конца года планируется организация еще нескольких отрядов для уборки сельскохозяйственной продукции.