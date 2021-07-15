Молодым специалистам уделяют максимальное внимание. Кто идёт работать в налоговые органы?

Новости Беларуси. Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников налоговых органов. В студии программы « Большой город » поговорим с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району Минска Натальей Титок.

Наталья Титок, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району г. Минска: Сегодня у нас есть молодые специалисты – это в основном выпускники БГЭУ. Они приходят к нам по распределению. Конечно, им уделяется максимальное внимание, и все, что они учили в теории, познают на практике. Многие из них остаются в системе налоговых органов. Для них работа интересна, многогранна, они проявляют себя в различных сферах нашей деятельности. Есть те, которые идут дальше учиться, оставив при этом налоговую службу. Радует то, что у сегодняшней молодежи есть желание работать для государства, понимать важность проблемы неуплаты налогов, понимать, что уплата налогов должна становиться не обязанностью плательщика, а мы должны быть горды. Хотелось бы, чтобы было честью платить налоги в государстве, потому что фактически за счет налогов финансируются различные программы. Это социальные, здравоохранение и так далее. Все мы пользуемся этими услугами. От того, насколько мы развиваем налоговую культуру у наших плательщиков, настолько нам хотелось бы, чтобы налоги в казну поступали и мы имели достойное сопровождение в виде медицинского обеспечения, пенсионного, социального. Очень радостно, что молодежь поддерживает это направление.

Юлия Алексеюк:

Когда готовилась к программе, почитала отзывы о работе именно инспекции вашего района. Очень много положительных отзывов. Пишут, что очень человечное и доброжелательное отношение, всегда клиентоориентированное. Как вы создали такую команду?

Наталья Титок:

Вы абсолютно правильно сказали – клиентоориентированное. За последние несколько лет поменялся подход к нашей работе. Мы сегодня не просто фискальный орган, а клиентоориентированный государственный орган, задача которого – стратегия развития налоговых органов. Он даже предполагает сегодня простые и удобные для плательщиков условия для добровольного исполнения своих налоговых обязательств. Поэтому моя задача как руководителя, и я ее предлагаю, мы развиваем эту мысль в коллективе – каждый должен быть неравнодушен к тому участку работы, каждому клиенту, который к нему приходит. Сегодня развитие, совершенствование налоговой системы невозможно без обратной связи. Мы должны понимать, что плательщикам сегодня понятно, удобно, комфортно все то, что делается для них. Хотелось бы тот уровень держать. Всегда рады налогоплательщикам, которые приходят к нам в инспекцию, всегда стараемся помочь.