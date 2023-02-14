Когда выходишь замуж по любви, тогда всё можно преодолеть. Белоруска рассказала, каково жить в браке 55 лет

Любовь и взаимопонимание. Даже если сейчас, возможно, у вас нет пары – это не повод отчаиваться. О том, возможно ли встретить свою вторую половинку уже в зрелом возрасте, как не упустить счастье и не пройти мимо судьбы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Людмила и Вячеслав 55 лет вместе – это только вдуматься. Здесь уже хочешь не хочешь, поверишь в любовь. Как начиналась ваша история?