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Когда выходишь замуж по любви, тогда всё можно преодолеть. Белоруска рассказала, каково жить в браке 55 лет

14 февраля 2023 20:27
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Любовь и взаимопонимание. Даже если сейчас, возможно, у вас нет пары – это не повод отчаиваться. О том, возможно ли встретить свою вторую половинку уже в зрелом возрасте, как не упустить счастье и не пройти мимо судьбы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Людмила и Вячеслав 55 лет вместе – это только вдуматься. Здесь уже хочешь не хочешь, поверишь в любовь. Как начиналась ваша история?

Когда выходишь замуж по любви, тогда всё можно преодолеть. Белоруска рассказала, каково жить в браке 55 лет-1

Людмила Тужикова, в браке 55 лет:
Наша история начиналась очень просто, мы были совсем молодые. Когда по молодости рано выходишь замуж и по любви, тогда все можно преодолеть. Вы понимаете, что семья – это труд. Труд такой серьезный, что не каждый это выдержит. Не каждая молодая девушка, не каждый парень может это дело выдержать – это труд.

Ольга Шерснева:
Любовь осталась, сохранилась?

Людмила Тужикова:
Она осталась. Мы сейчас как дополнение друг друга. Мы столько лет прожили. Даже иногда разговариваем, я что-то не сказала, он дополнил – муж.

Когда выходишь замуж по любви, тогда всё можно преодолеть. Белоруска рассказала, каково жить в браке 55 лет-4

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажите, ведь любовь должна проявляться в каких-то, может быть, чувствах или действиях? Как вы чувствуете, что Вячеслав вас любит до сих пор?

Людмила Тужикова:
Во всем. Даже сейчас уже такой возраст, мы столько лет прожили. Такой пример: я упала с лестницы, не могла ничего. Мы живем на природе. Я не могла ходить. Я смотрю, мой муж Славичек побежал ножками своими. Я сижу плачу, говорю: «Господи, спасибо, Боженька, что ты мне подарил такого человека, который заботится обо мне». «Не надо это делать, я сам сделаю». Он бежит туда. Душевность, духовность – это все в нем сочетается.

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# Психология # общество # Ольга Шерснёва # Людмила Тужикова # Наталья Надольская # Вячеслав Тужиков # Фотофакт

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