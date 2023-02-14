В Минске прошло заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. О чём говорили?

Реализация белорусско-российских программ, достижения и планы. Эти и другие темы обсудили 14 февраля на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непростая обстановка на внешнем контуре и беспрецедентные санкции стали серьезным стимулом для активизации сотрудничества. Вопреки планам и действиям недружественных государств, белорусско-российский тандем лишь укрепил свои позиции. Товарооборот по итогам 2022 года рекордный – 50 миллиардов долларов. И такую высокую планку стороны намерены удержать. Свои плоды принесла ставка на импортозамещение и промкооперацию. Работая сообща, страны избавляются от экономических барьеров и формируют лучшие условия для развития кооперационных связей.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России: Мы достигли исторической цифры – 50 миллиардов. И на самом деле просто остаться на этом уровне будет очень сложно, а прирасти еще на 6,5 %, как доведено нашим белорусским правительством, будет еще сложнее. Резерв – только в снятии барьеров, в новых кооперационных проектах, которые здесь десятки даже в отдельных регионах, не говоря уже про всю Российскую Федерацию. И резерв – в кооперационных поставках на наши флагманы промышленные в первую очередь и России, и Беларуси. БелАЗ, «Ростсельмаш», КАМАЗ – с каждым из них сейчас расширяются совместные программы компонентной поставки, поэтому здесь у нас резерв еще очень большой.

Весомая составляющая процесса интеграции – активизация сотрудничества между регионами. Сотни рабочих визитов, личные встречи, наглядная демонстрация потенциала, а как итог – новые контракты. Свой вклад вносит и площадка Группы высокого уровня, где нет закрытых для обсуждения тем. За сегодня рассмотрели более 20 вопросов. Особое внимание – гармонизации промышленной политики.

Алексей Оверчук, заместитель председателя правительства России:

Если мы говорим о гармонизации и создании общих рынков, о создании единой экономики, о том, чтобы у белорусских товаропроизводителей был беспрепятственный доступ на российский рынок, а у российских товаропроизводителей был беспрепятственный доступ на белорусский рынок, то, конечно же, нам нужно гармонизировать нашу промышленную политику. И, в принципе, здесь это находит абсолютное понимание у соответствующих структур как в России, так и в Беларуси.

Отметим, союзные программы Беларуси и России реализованы уже на 71 %, а к концу года достигнутые на высшем уровне договоренности должны полностью воплотиться в жизнь.