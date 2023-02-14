Прямой эфир

В Гомельской области проходят учредительные собрания по созданию партии «Белая Русь»

14 февраля 2023 20:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В трех районах Гомельской области 14 февраля прошли учредительные собрания по созданию партии «Белая Русь». Она объединит патриотов из всех социальных слоев общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники сфер образования и культуры, аграрии, промышленники, представители бизнеса и молодежь. Активисты самой массовой общественной организации страны обсудили задачи нового политического образования. Среди главных – показать единство народа и стать надежной опорой действующему главе государства.

Наталья Мамрукова, заместитель председателя Гомельской областной организации общественного объединения «Белая Русь»:
Принято решение, что мы не будем выбирать какую-то классическую идеологию какой-то политической партии: либерализм, консерватизм либо социал-демократию. Идеологией нашей партии будет поддержка и выражение интересов всего белорусского народа как единого целого. И идеология будет заложена именно белорусской государственности, которая прописана в Конституции.

Во время встречи 150 человек из Железнодорожного района Гомеля выдвинули своих делегатов для поездки на учредительный съезд в Минске, который пройдет 18 марта. Зал единогласно поддержал 15 кандидатур.

В Гомельской области проходят учредительные собрания по созданию партии «Белая Русь»-1

Ирина Маканина, начальник отдела образования, спорта и туризма администрации Железнодорожного района Гомеля:
Это большая честь – представлять свой регион на таком большом форуме. Конечно, очень волнительно, важно сегодня задавать вопросы, которые беспокоят, в частности образования. Действительно, очень важно находить ответы на все вопросы, обсуждать.

В течение рабочей недели учредительные собрания «Белой Руси» пройдут во всех районах области. На них определятся имена 133 делегатов съезда от Гомельского региона. После регистрации новой партии они, как и остальная часть инициативной группы из полутора тысяч человек, станут ее первыми представителями.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Белая Русь» – это не скороспелое решение. И вот почему

Прошли первые собрания по созданию партии «Белая Русь». Чем она отличается от общественного объединения?

«Белая Русь» решила создать партию с таким же названием. Для чего это делается?

# Белорусские партии # Новости Гомеля и Гомельской области

Другие новости рубрики

Все новости
Кто представит Витебскую область на учредительном съезде партии «Белая Русь»? Поговорили с одним из делегатов
14 февраля 2023 19:55

Кто представит Витебскую область на учредительном съезде партии «Белая Русь»? Поговорили с одним из делегатов

Белорусский безвиз стал кошмаром для Польши? Специальный репортаж Людмилы Гладкой на СТВ уже 15 февраля
14 февраля 2023 19:54

Белорусский безвиз стал кошмаром для Польши? Специальный репортаж Людмилы Гладкой на СТВ уже 15 февраля

Лукашенко: «В болото предприятие загнали, денег нет». МАЗ попросил финансовую поддержку – что ответил Президент?
14 февраля 2023 19:51

Лукашенко: «В болото предприятие загнали, денег нет». МАЗ попросил финансовую поддержку – что ответил Президент?