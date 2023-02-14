В Гомельской области проходят учредительные собрания по созданию партии «Белая Русь»

Новости Беларуси. В трех районах Гомельской области 14 февраля прошли учредительные собрания по созданию партии «Белая Русь». Она объединит патриотов из всех социальных слоев общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники сфер образования и культуры, аграрии, промышленники, представители бизнеса и молодежь. Активисты самой массовой общественной организации страны обсудили задачи нового политического образования. Среди главных – показать единство народа и стать надежной опорой действующему главе государства.

Наталья Мамрукова, заместитель председателя Гомельской областной организации общественного объединения «Белая Русь»:

Принято решение, что мы не будем выбирать какую-то классическую идеологию какой-то политической партии: либерализм, консерватизм либо социал-демократию. Идеологией нашей партии будет поддержка и выражение интересов всего белорусского народа как единого целого. И идеология будет заложена именно белорусской государственности, которая прописана в Конституции.

Во время встречи 150 человек из Железнодорожного района Гомеля выдвинули своих делегатов для поездки на учредительный съезд в Минске, который пройдет 18 марта. Зал единогласно поддержал 15 кандидатур.