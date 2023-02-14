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Кто представит Витебскую область на учредительном съезде партии «Белая Русь»? Поговорили с одним из делегатов

14 февраля 2023 19:55
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Новости Беларуси. Подготовка к учредительному съезду партии с рабочим названием «Белая Русь» выходит на финальную стадию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 18 марта в Минск приедут те, кто путем голосования избран делегатом. Это белорусы, которые представляют различные сферы деятельности. И кроме профессиональных успехов, они заявили о себе своей четкой гражданской позицией. Только Витебскую область на встрече в Минске представят более 100 делегатов.

С одним из тех, кому доверили такую важную миссию, познакомился Виктор Пралич.

Кто представит Витебскую область на учредительном съезде партии «Белая Русь»? Поговорили с одним из делегатов-1

Кто запишет закон Ома? Хорошо, Наташа, запиши. Сила тока равняется напряжению, деленному на сопротивление.

Вымнянская базовая школа для Вячеслава Морозова – место родное. Он ее выпускник. После недолгой разлуки – учебы в университете – вернулся сюда уже учителем физики и математики. Почти четверть века разъясняет детям закон Ома, теорему Пифагора.

Кто представит Витебскую область на учредительном съезде партии «Белая Русь»? Поговорили с одним из делегатов-3

Виктор Пралич, корреспондент:
Большое внимание Вячеслав Морозов уделяет патриотическому воспитанию школьников. 13 лет назад он создал краеведческий клуб по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Вымнянского сельсовета. За это время удалось установить более 8 тысяч имен, почти половина из которых до этого не значилась в базе данных «Книга Памяти Республики Беларусь».

Кто представит Витебскую область на учредительном съезде партии «Белая Русь»? Поговорили с одним из делегатов-5

За проделанную работу, на которую ушли годы, учителя удостоили почетного звания «Человек года Витебщины» в 2016 году. Это подстегнуло к покорению новых образовательных вершин. Так, Вячеслав Морозов разработал интерактивную игру в новом школьном музее хлеба. Находит время сельский учитель и на общественную жизнь. С первых дней вступил в ряды организации «Белая Русь». Зарекомендовал себя и здесь. В марте представит Витебский район на съезде, где решится судьба политической партии.

Кто представит Витебскую область на учредительном съезде партии «Белая Русь»? Поговорили с одним из делегатов-7

Вячеслав Морозов, учитель Вымнянской базовой школы:
Я считаю, что это один из ключевых моментов в истории белорусского государства. Я рад, что смогу поучаствовать в этом. Партия должна продолжать работать на благо народа. Продвигать позицию Беларуси, содействовать стабильности в нашей стране.

Как раз это и будет ключевым направлением работы пока еще строящейся партии. Ее фундамент – это люди из народа. Учитель, медик, труженик промышленного и аграрного сектора, молодежь. Кому небезразлично будущее страны, а значит и каждого из нас.

Кто представит Витебскую область на учредительном съезде партии «Белая Русь»? Поговорили с одним из делегатов-9

Татьяна Титова, директор Вымнянской базовой школы:
Это правильное решение. Ведь мы видим то, что происходит на самом деле. Мы видим проблемы местности, мы видим, как решить даже лучше, без больших затрат, иногда просто на энтузиазме. У каждого обыкновенного человека есть возможность проявить себя, вложить капельку своей души в процветание своей страны.

Кто представит Витебскую область на учредительном съезде партии «Белая Русь»? Поговорили с одним из делегатов-11

Только север страны (это предварительные цифры) на съезде в Минске представят около 100 делегатов и членов инициативной группы. Настоящих патриотов, которые нацелены на консолидацию белорусского общества в раскачивающемся мире.

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# Белорусские партии # Виктор Пралич # Новости Витебска и Витебской области

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