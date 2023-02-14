Кто представит Витебскую область на учредительном съезде партии «Белая Русь»? Поговорили с одним из делегатов

Новости Беларуси. Подготовка к учредительному съезду партии с рабочим названием «Белая Русь» выходит на финальную стадию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 18 марта в Минск приедут те, кто путем голосования избран делегатом. Это белорусы, которые представляют различные сферы деятельности. И кроме профессиональных успехов, они заявили о себе своей четкой гражданской позицией. Только Витебскую область на встрече в Минске представят более 100 делегатов. С одним из тех, кому доверили такую важную миссию, познакомился Виктор Пралич.

Кто запишет закон Ома? Хорошо, Наташа, запиши. Сила тока равняется напряжению, деленному на сопротивление. Вымнянская базовая школа для Вячеслава Морозова – место родное. Он ее выпускник. После недолгой разлуки – учебы в университете – вернулся сюда уже учителем физики и математики. Почти четверть века разъясняет детям закон Ома, теорему Пифагора.

Виктор Пралич, корреспондент:

Большое внимание Вячеслав Морозов уделяет патриотическому воспитанию школьников. 13 лет назад он создал краеведческий клуб по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Вымнянского сельсовета. За это время удалось установить более 8 тысяч имен, почти половина из которых до этого не значилась в базе данных «Книга Памяти Республики Беларусь».

За проделанную работу, на которую ушли годы, учителя удостоили почетного звания «Человек года Витебщины» в 2016 году. Это подстегнуло к покорению новых образовательных вершин. Так, Вячеслав Морозов разработал интерактивную игру в новом школьном музее хлеба. Находит время сельский учитель и на общественную жизнь. С первых дней вступил в ряды организации «Белая Русь». Зарекомендовал себя и здесь. В марте представит Витебский район на съезде, где решится судьба политической партии.

Вячеслав Морозов, учитель Вымнянской базовой школы:

Я считаю, что это один из ключевых моментов в истории белорусского государства. Я рад, что смогу поучаствовать в этом. Партия должна продолжать работать на благо народа. Продвигать позицию Беларуси, содействовать стабильности в нашей стране. Как раз это и будет ключевым направлением работы пока еще строящейся партии. Ее фундамент – это люди из народа. Учитель, медик, труженик промышленного и аграрного сектора, молодежь. Кому небезразлично будущее страны, а значит и каждого из нас.

Татьяна Титова, директор Вымнянской базовой школы:

Это правильное решение. Ведь мы видим то, что происходит на самом деле. Мы видим проблемы местности, мы видим, как решить даже лучше, без больших затрат, иногда просто на энтузиазме. У каждого обыкновенного человека есть возможность проявить себя, вложить капельку своей души в процветание своей страны.