Когда появится «белорусская Tesla» и как по-умному перерабатывать отходы: какие задачи ставит Президент Беларуси перед учёными

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в преддверии профессионального праздника ученых по традиции вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам. Почти двум десяткам человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый из них внес свой вклад в развитие белорусской науки. И оценить этот вклад в полной мере еще только предстоит: именно ученые должны будут ответить на беспрецедентные по сложности и многомерности современные вызовы, уверен Президент.

И опять-таки по традиции церемония вручения – не столько официальное мероприятие, сколько доверительная беседа в непринужденной обстановке. Здесь из уст главы государства можно услышать и похвалу, и критику, и напутствия, и стратегические цели, решать которые – всей страной. На встрече побывала и наша корреспондент Ольга Коршун. Подробности – в ее репортаже.

Сергей Байко, доцент 1-й кафедры детских болезней БГМУ, доктор медицинских наук:

Взрослая почка большая, и положить ее так же, как у взрослых, невозможно. Эту большую почку хирурги имплантируют в брюшную полость.

Пожалуй, это единственная особенность Димы. В остальном он ничем не отличается от сверстников. Учится в школе, мечтает стать программистом. Мальчику имплантировали почку в 2010-м. Ему действительно повезло: первую подобную операцию в нашей стране провели всего двумя годами ранее. До этого белорусские врачи прошли большой и сложный путь. Впрочем, выбора у них не было – на кону стояли десятки детских жизней.

Сергей Байко:

С острой почечной недостаточностью 14 лет назад умирал каждый третий ребенок. За последние 10 лет было пять случаев всего лишь из сотен детей. За последние 10 лет наши врачи показали, что называется, высший пилотаж в медицине. Кроме сложнейших операций по пересадке органов внесли изменения в стандартные протоколы лечения – это минимизирует побочные эффекты. А еще научились ловить болезнь на самой ранней стадии.

Сергей Байко:

Эти маркеры позволяют выявить острое почечное повреждение еще на той стадии, когда мы не видим изменений шлаков в крови. Это позволяет нам начинать лечение значительно раньше, предотвращая прогрессирование и тяжелый исход этого заболевания.

Залог здоровья пациентов – симбиоз науки и практики, считает Сергей Байко. В профессии он 20 лет. Сегодня через его руки проходят самые сложные случаи. Кстати, о медицине никогда даже не мечтал. На дипломе врача настояли родители и не ошиблись. На неделе доктор Байко получил еще один диплом – научный. Уже из рук главы государства. Президент каждый год лично вручает дипломы докторов наук и аттестаты профессоров. Таких людей в нашей стране, да и в мире, единицы. Современные мыслители и новаторы. Пообщаться с ними – значит во многом заглянуть в будущее.

Наталья Конопля, заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, доктор медицинских наук:

Такие методы, как генная инженерия, вакцинотерапия, клеточная терапия – они, конечно, у нас сейчас еще разрабатываются, они не поставлены на поток. Но все эти методы будут применяться.

Эмилия Коломиец, директор Института микробиологии НАН Беларуси, профессор:

Такая совершенно пионерная разработка у нас – молекулярный определитель фитопатогенных микроорганизмов. Мы можем сразу узнать природу возбудителя и порекомендовать средство для его уничтожения. В среднем в год в Беларуси докторами наук становятся около 50 исследователей. А с 1996-го звание профессора получили примерно 2000 соискателей. Много это или мало – вопрос скорее риторический. Да и упор в этом деле скорее делают не на количество, а на качество исследований.

Ольга Коршун, корреспондент:

Диссертации поступают в специальный фонд Национальной библиотеки. На этих полках более 7000 рукописей, и это научный «урожай» только за последние годы. Все рукописи уникальны. Хранить их будут до тех пор, пока не разрушится бумага. Кстати, диссертации различаются по объему. Самые объемные исследования обычно у историков, краткостью отличаются физики и математики. Но в целом это весомый вклад для будущих разработок, которые внедрят в производство и в нашу жизнь. Что ж, нам остается только ждать этого момента.

Чтобы ожидание не слишком затянулось, Президент ориентирует ученых не погружаться в мир научной фантастки и работать над тем, что сейчас действительно актуально для страны. К примеру, над переработкой вторсырья – свежие идеи здесь точно не помешают. В разных странах из переработанного мусора делают ручки, бумагу и даже одежду. Александр Лукашенко: «Науку надо повернуть к тому, что сегодня нужно людям» Идеи есть, их надо реализовывать. К примеру, ученый Ровин создал уникальную технологию переработки металлоотходов. Инновационная разработка позволит каждый год возвращать в оборот до 200 тысяч тонн стали. Примерно столько же металла требуется для строительства одного из самых высоких зданий в мире.

Сергей Ровин, заведующий кафедрой «Машины и технология литейного производства» БНТУ, доктор технических наук:

Рентабельность производственных участков и цехов даже при небольших объемах переработки составит не менее 50 %, а срок окупаемости – не более 9-12 месяцев. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рентабельно и такая окупаемость – 9-12 месяцев! Слушайте, я первый раз слышу о таких проектах.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:

Поэтому сейчас надо предложить всем другим предприятиям создать. Александр Лукашенко:

Мы же договорились: вы предлагаете – Ляшенко не может отказать, он не имеет на это права. Сейчас нет такой практики: ученые изобрели что-то там, предлагают, а промышленность, сельское хозяйство и транспорт не берут. Такого нет в Беларуси. Законодательно предоставлено право руководителю Академии наук. Если он видит, что это перспективно, это выгодно – все, правительство и министры обязаны реализовывать этот проект.

Бывает так, что наука и реальный сектор друга не слышат друг друга. Возможно, наладить контакт поможет ведущих отоларинголог страны? Людмила Макарина-Кибак не один год возглавляла соответствующий РНПЦ и уж точно знает возможности нашей медицины в этой сфере. Александр Лукашенко: «Всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь, какие-то задачи ставишь» Нестандартных решений требует еще один революционный проект – создание первого отечественного электромобиля.

Экспериментальный образец уже готов. Но далеко на нем не уедешь: зарядки хватает всего на 250 километров, в то время как прямые конкуренты уже давно ушли вперед.

Александр Лукашенко:

Очень бы хотелось, чтобы мы не изобретали велосипед. Я же вам Tesla пригнал и поставил рядом с тем вашим образцом. Я понимаю, что это был еще сырой образец, но я не думаю, что вы «белорусскую Tesla» изобретете, если о легковых автомобилях говорить. Но это же должно быть близко к этому, чтобы человек по принципу цена-качество мог приобрести этот электромобиль.

Пора набирать обороты. А чтобы дело пошло быстрее, нашему электрокару нужна мощная батарея. Ученые разработали такой накопитель на графеновой основе. Сейчас он проходит испытания. Это значительно удешевит инновационное авто и придаст ускорение всей отрасли. Вскоре в линейке электротранспорта появятся велосипед, скутер и мотоцикл. Некоторые новинки есть даже в гараже у Президента. Но глава государства призывает ученых посмотреть на вопрос еще шире.

Александр Лукашенко:

С вводом атомной электростанции профицит электрической энергии будет колоссальным. В правительстве больше думают, куда продать за границу. Я их ориентирую: давайте мы обеспечим собственное население. Создадим энергоэффективные бытовые плиты и приборы, и цены чтобы были подъемные, хотя бы на уровне природного газа, для населения.

Вместо солярки и бензина – электромобили. И такая была поставлена задача Академии наук. Вы выполните эту задачу, начиная от электровелосипедов и заканчивая трактором, МАЗом на электрической тяге и так далее? Чтобы свое было. То, что вы из Китая привезли – сделали там электромотоцикл и мне привезли для испытаний – это хорошо. Хорошая вещь, я постоянно перемещаюсь, где только можно, на этом электрическом мотоцикле. Штука прекрасная! Но это китайская.

Еще один проект готов набрать скорость. Анна Кривошеева докторскую диссертацию посвятила изучению дихалькогенидов. Несмотря на сложное название, с этими элементами знаком каждый из нас. На их основе создают микросхемы, которыми буквально напичканы все электроприборы. Новые свойства дихалькогенидов сделают наши гаджеты одновременно меньше и мощнее.

Анна Кривошеева, старший научный сотрудник центра 4.11 «Наноэлектроники и новых материалов» БГУИР, доктор физико-математических наук:

Мы стали заниматься этими материалами практически после того, как была получена Нобелевская по графену. Поскольку материалов этих достаточно широкий класс, и свойства их можно варьировать совершенно разными способами, в принципе, эта работа идет до сих пор.

На встрече во Дворце Независимости обсуждали, как сохранить лес и уберечь деревья от вредителей – как никогда актуальная тема. В этом деле уже испробовали много способов, но ни один пока не показал свою эффективность. В этом случае Александр Лукашенко посоветовал ученым обратиться к старым, дедовским методам борьбы с вредителем. В целом без преемственности в науке – никуда.

– Вас назвалі студэнты самым патрабавальным выкладчыкам. Не крыўдзіцеся?

– Я ганаруся гэтым.

Профессор Дасаева не один десяток лет делится своим опытом с молодым поколением. Известный литературовед, критик и ученый преподает на факультете журналистики. Пришла в университет как преподаватель белорусской литературы, а сегодня исследует и журналистику. По этой специальности защитила докторскую. Но что помогает профессору оставаться в тренде – преподавательском и научном?

Татьяна Дасаева, профессор, доктор филологических наук:

Я ўвесь час люблю брацца за нешта новае, таму што гэта не дае магчымасці чалавеку спыніцца. Я і студэнтам гавару: ніколі не спыняйцеся, шукайце, бярыцеся за нешта новае. Калі чалавек сказаў сам сабе: «Я ўсё ведаю, мне больш нічога не трэба», – ён перастае быць цікавым.