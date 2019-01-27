Иоанна Казана-Вишневецкий: «Беларусь – это страна, в которой устойчивое развитие получается»

Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» на СТВ отправилась на интервью к постоянному координатору ООН в Беларуси Иоанне Казана-Вишневецкий. Как оценивают в Организации Объединенных Наций работу нашей страны по достижению Целей устойчивого развития? Юлия Огнева, СТВ:

Иоанна, поводом для интервью послужил первый Национальный форум по устойчивому развитию. Скажите, как вы оцениваете мероприятие и вообще усилия Беларуси в целом по достижению целей.

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:

Первый Национальный форум по Целям устойчивого развития был очень-очень успешным. Мы с удовольствием принимали участие. Со стороны Организации Объединенных Наций у нас было участие на глобальном уровне, на региональном уровне и на нашем местном уровне. Амина Мохаммед, которая заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, прислала специально на этот форум свое видеообращение к участникам со словами благодарности за лидерство, за инициативу, за такую большую работу, которая была сделана Беларусью по Целям устойчивого развития.