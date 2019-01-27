Постоянный координатор ООН в Беларуси: «ООН считает Беларусь очень активной страной»

Новости Беларуси. Беларусь не только открыта миру, но и готова поддерживать глобальные цели и двигаться вперед в их реализации. На неделе в Минске состоялся Национальный форум устойчивого развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатели Беларуси на глобальном уровне. Итоги первого Национального форума по устойчивому развитию подвели в Минске При первом приближении может показаться, что и само мероприятие, и Цели устойчивого развития, о достижении которых в последнее время говорится с завидным постоянством, далеки от наших каждодневных забот. Но если копнуть чуть глубже, станет очевидным: они куда ближе, чем может показаться.

Целей устойчивого развития 17. Они составляют повестку дня-2030, принятую на Генассамблее ООН в сентябре 2015 года. Здесь и ликвидация бедности, и качественное образование, и гендерное равенство, и борьба с изменением климата, и многое другое. Это своего рода план по сохранению мира и стабильности на планете. «Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР Беларусь активно включилась в достижение Целей устойчивого развития. Работа находится на личном контроле Президента. Уже удалось добиться немалых успехов: наша страна – на 23 месте среди 155 государств. Прогресс отражают не только цифры официальной статистики, но и отмечают в международных структурах.

Мы отправились на интервью к постоянному координатору ООН в Беларуси Иоанне Казана-Вишневецкий. Как оценивают в Организации Объединенных Наций работу нашей страны по достижению Целей устойчивого развития? Какие новые крупные проекты планирует реализовать ПРООН в Беларуси в ближайшее время? Об этом и не только – в интервью «Недели». Иоанна Казана-Вишневецкий: «Беларусь – это страна, в которой устойчивое развитие получается» Юлия Огнева, СТВ:

Скажите, а как вы оцениваете в целом сотрудничество Беларуси и Организации Объединенных Наций?

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:

У нас партнерство на разных уровнях. На очень практическом, техническом уровне работают очень многие проекты по разным направлениям. ООН считает Беларусь очень активной страной. Юлия Огнева:

Может быть, можно говорить о каких-то новых крупных проектах, которые в ближайшее время будут реализованы? Иоанна Казана-Вишневецкий:

Один из самых крупных новых проектов – это проект, который начинается сейчас. Проект по развитию малого и среднего бизнеса. Чтобы люди, которые до этих пор не участвовали активно в экономике, имели возможность продуктивной работы и даже имели возможность создавать новые рабочие места. И это бизнес, который обращает внимание на экологию. Бизнес, который обращает внимание на уровень зарплаты женщина/мужчина, чтобы независимо от пола люди за одинаковую работу получали такие одинаковые деньги. Это бизнес, который обращает внимание на то, каким будет его влияние на окружающую среду.

Юлия Огнева:

Речь идет о кредитных ресурсах, или это будет какая-то образовательная поддержка, например? Иоанна Казана-Вишневецкий:

Это будет и образовательная поддержка для начинающих некрупных компаний. Это будет финансовая поддержка для стартапов. Но это пример одного из проектов – есть другие проекты, и они тоже будут развиваться. Это проекты по «умным городам». Местный уровень развития – это тоже один из элементов, который мы подчеркивали вчера, потому что в Национальном форуме участвовали более 400 участников. Очень многие из них – из областей, из районов. Они играют очень важную роль в развитии. Эти решения, которые поступают снизу вверх, предложения, идеи, приоритеты – они очень-очень полезны, они очень важны в процессе формирования политики и программ, которые идут на местном уровне.