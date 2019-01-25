Александр Лукашенко: «Науку надо повернуть к тому, что сегодня нужно людям»

Новости Беларуси. Их призвание – менять мир к лучшему и поднимать человечество на новую ступень развития. Именно в этом видит миссию белорусских ученых Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представителям научной элиты 25 января глава государства вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора. Президент признался, что у него особое отношение к встречам с учеными. И не только потому, что это талантливые и трудолюбивые люди. Просто за развитием и независимостью любого государства стоит в том числе и наука. Так, Александр Лукашенко поторопил ученых с «отечественной Tesla», а некоторым чиновникам посоветовал проверить слух. Зачем – расскажет корреспондент Юлия Бешанова.

Она почти три десятка лет на передовой здоровья. Людмила Макарина-Кибак – отоларинголог, который вместе с коллегами дает пациентам шанс на полноценную жизнь. В арсенале врачей – сложнейшие операции и манипуляции. Сегодня в копилку можно добавить еще одну успешную разработку. Ежегодно в Беларуси отитом страдают порядка 8-10 тысяч человек. В мировой практике такое воспаление лечится хирургически, поэтому научный мир в поиске альтернативных методик. Отечественные медики создали информационную систему, которая позволяет наблюдать больного после операции в любой точке страны. Это значит, что больничных становится меньше. К тому же при таком медицинском сопровождении заметно снизилось количество повторных обращений.

Людмила Макарина-Кибак, доктор медицинских наук, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Пациенты с хроническим отитом – это те пациенты, которым выполняется от одной до пяти и больше операций. Поэтому, конечно же, вся мировая наука в поиске новых хирургических методов вмешательства. Мы считаем, что мы своей программой математического прогнозирования сказали свое слово в мировой отоларингологии.

Мировое признание получили многие отечественные разработки. За последние годы ученые сделали то, что еще десять лет назад казалось абсолютной фантастикой. Лечение рака, полет на Меркурий и яблоки: чем удивляли белорусские ученые в 2018-м Вывели на новую высоту космическую отрасль, на улицы – электробусы, научились лечить сложные заболевания, совершили настоящий прорыв в трансплантологии. Одним словом, открывали и создавали не просто технологии – новые научные отрасли.

Юлия Бешанова, СТВ:

Большинство собравшихся сегодня во Дворце Независимости не нуждаются в особом представлении. Их имена хорошо известны в научном мире, причем как в Беларуси, так и далеко за ее пределами. А разработки, над которыми ученые трудились годами, и строят тот самый фундамент, на котором зиждется инновационная экономика страны.

Все они герои сегодняшнего дня. Лучшие из лучших – каждый в своем деле. Александр Лукашенко, вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора, еще раз подчеркнул: это одна из самых приятных его обязанностей. В 2018 году звание доктора наук получили 50 человек, еще 489 – защитили кандидатскую диссертацию. «Пределы науки недосягаемы». Александр Лукашенко отметил работу белорусских ученых на высоком уровне Пожалуй, ни одна отрасль по важности не может сравниться с медициной. О своих разработках Сергей Байко может рассказывать долго и очень подробно, ведь в его руках жизни маленьких пациентов. Вопрос, который ежедневно задет себе доктор – как повысить эффективность лечения детей с серьезными патологиями почек? Новые методы уже позволили в разы снизить летальность.

Сергей Байко, доктор медицинских наук, доцент 1-й кафедры детских болезней Белорусского государственного медицинского университета:

Если 14 лет назад, когда вы открывали нашу клинику, мы говорили о проблемах и перспективах, то на сегодняшний день мы уже можем продемонстрировать результаты нашей работы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я с большим удовольствием приеду в вашу больницу – в нашу больницу. Обычно говорят: «приятно побывать там и просто душой отдохнуть». Хотя в больнице вряд ли отдохнешь, особенно когда дети. Для меня это всегда очень тяжелые встречи. Если ребенок болеет, это все. Для меня это паника, и дома тоже. А вам – спасибо большое за детишек. Это очень важная проблема, очень важная тема. Глава государства поблагодарил медиков за достижения в лечении тяжелобольных детей. Но не обошелся разговор и без «ложки дегтя». Нашумевший коррупционный скандал в медицине – тема, конечно неприятная. Но замалчивать проблему и даже имена никто не собирается. Да и наживаться на лечении в Беларуси не позволят.

Александр Лукашенко:

Это не дело, когда на святом деле люди набивают карманы, закупая неизвестно как лекарственные препараты, увеличивая минимум на четверть, а то и на треть стоимость. И медицинское оборудование. Вы знаете, о чем идет речь, да и все наше общество знает. Прощения врачам здесь не будет. Забудьте о своей корпоративности. Я не тот президент, который будет кланяться вам потому, что вы врачи, и закрывать глаза на те безобразия, которые творятся в здравоохранении.

За последние годы белорусская медицина сделала даже не шаг, рывок вперед. Появились врачи с мировым именем. Пациентам нет необходимости обращаться к зарубежным специалистам. Александр Лукашенко труды врачей ценит и тут же шутит: некоторым чиновникам тоже неплохо было бы проверить слух. Александр Лукашенко:

Есть светила такие, чтобы наши люди не ехали за границу и не обращались за медицинской помощью в этой части?

Людмила Макарина-Кибак:

Есть такие светила, и к нам приезжают.

Александр Лукашенко:

Хорошо. Приеду к тебе, мое ухо – одно и второе – посмотришь. Тем более, что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь, какие-то задачи ставишь. Потому это очень важная сфера для нас, начальников. Такие встречи во Дворце Независимости – не только торжественный повод, но и возможность для диалога. Александр Лукашенко каждому выступающему задал практичные и жизненные вопросы.

Сергей Ровин занимается развитием концептуально нового научного направления – переработкой металлоотходов (проще говоря, ресурсосбережением). Новая технология позволяет эффективно перерабатывать отходы сплавов как цветных, так и черных металлов. В масштабах Беларуси речь идет о ежегодном возвращении в производство до 200 тысяч тонн чугуна и стали. При этом рентабельность производственных участков даже при небольших объемах оценивают не менее чем в 50 %, а срок окупаемости – не более года.

Сергей Ровин, доктор технических наук, заведующий кафедрой Белорусского национального технического университета:

Прелесть в том, что не нужен централизованный сбор отходов. Не нужно тратить на логистику большие деньги. Рентабельность засекается даже при небольших объемах отходов. А что касается оксидных отходов, которые в Беларуси вообще не имеют возможности перерабатывать, – вот эта технология как раз позволяет переработать и окалину, и шламы. Восстановить даже в маленьких агрегатах, не требующих больших инвестиций. Не нужно строить металлургические комбинаты полного цикла. Вообще, разговор о переработке отходов на уровне Президента поднимался уже не раз. Это не только экономика, но и экология. Ученые подсчитали: 1 тонна мусора – это как минимум 4 килограмма бумаги, 17 килограммов алюминия и еще биомусор. Бумагу можно переработать и тем самым спасти от вырубки пять деревьев, а также внушительно сэкономить на электроэнергии.

Наука смотрит вперед. Если раньше ученые говорили «это время ресурсосбережения», то теперь – «это время ресурсовосстанавливающих технологий». Задача номер один – отказаться от токсичного пластика. Александр Лукашенко:

В практике таких государств, как, допустим, Швейцария – у них 100 % стеклотары производится из вторичного сырья. А у нас? Мы, видите ли, богатые! Мы просто расхлябанные и разбэшчаныя, як у Беларусі кажуць. Поэтому Администрации Президента поручено жесточайшим образом контролировать это. Отходы, макулатура – это надо все собирать. И второе: у нас, посмотрите, все пластик. Полиэтилен. Зачем? В России из всех смертей (мы не исследовали, в Беларуси надо провести исследования) более 2/3 людей умерших умирают от некачественной пищи. И уже продвинутые страны, которые болеют за своих граждан, отказываются от пластика. Я недавно поручил: надо убрать пластиковые бутылки и тару на первом этапе и заменить стеклом. Тем более, у нас эта сфера промышленности высокоразвита. Заводы простаивают!

Экология для человечества – проблема глобальная, над ее решением бьются лучшие умы. Беларусь – зеленая точка на мировой карте. Наша задача – такой ее и сохранить. Вместе с передовыми технологиями берем на вооружение и известные способы борьбы с вредителями. Эдакий микс инноваций и многовекового опыта. Ученые, кроме фундаментальных исследований, должны заниматься и простыми вещами.

Александр Лукашенко:

Вы знаете мое отношение к природе, особенно к лесу. Тут я равнодушным быть не могу. Думаю, что новыми породами пустующие места в городах, селах, придорожные полосы мы сможем засадить уже исходя из ваших устойчивых пород. А то у нас, знаете, думают: лес – это сегодня вырубил, завтра вырастет. Оно-то вырастет. Неизвестно какое вырастет, как вы сказали. Ну а потом: если ты вырубил, так давай, высаживай в пять-десять раз больше, чем ты вырубил. Одно дерево убрал – десять посади. Я вот был в Гродно, разбирался с этими проблемами. Это же позорище: там, где наши старики, как говорите, после войны были расселены, вокруг домов деревья растут. Все в зелени утопает. А новые микрорайоны – стыдно заехать туда, стыдно смотреть. Президент поручает на государственном уровне, чтобы люди занялись посадкой деревьев. Ключевая идея – наука для современной жизни. В скором времени будет запущена Белорусская атомная электростанция. Думать о том, как будем использовать ее ресурс, нужно уже сегодня.

Александр Лукашенко:

Давайте мы обеспечим собственное население. Создадим энергоэффективные бытовые плиты и приборы, и цены чтобы были подъемные, хотя бы на уровне природного газа, для населения. Вместо солярки и бензина – электромобили. И такая была поставлена задача Академии наук. Я ваш доклад недавно прочитал, но вы скажите: вы в этом году – у вас такой решающий год – выполните эту задачу, начиная от электровелосипедов, и заканчивая трактором, МАЗом на электрической тяге и так далее? Электромобили – это транспорт не будущего, уже настоящего. Работать в этом направлении нужно быстрее и эффективнее. Белорусские ученые трудятся над целой линейкой электротранспорта. Опробовать дороги «отечественной Tesla» должна уже в 2019 году.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:

По всем направлениям наши разработки имеют ноу-хау. И по сравнению с тем электромобилем, который мы вам демонстрировали, у этих новых и мощность, и эффективность в два раза выше. То есть мы продвигаемся в этом направлении. Я ставлю задачи, чтобы мы приближались к Tesla, но это не сразу. Сердце электромобиля – батарея-накопитель. От ее мощности зависит, на какое расстояние машина сможет проехать без подзарядки. Белорусский аккумулятор уже создан, сейчас он на испытаниях. По многим параметрам изделие не уступает зарубежным аналогам.

Александр Лукашенко:

Я так понимаю, что то, что вы мне покажете – это 500 километров я могу проехать на одной зарядке? Владимир Гусаков:

Пока 200-250 километров. Александр Лукашенко:

Ну, так какая тут Tesla?

Владимир Гусаков:

Сделаем 500. То есть работаем в этом направлении. Александр Лукашенко:

Молодец: 250 сделали – будет 500. Ну, дай бог, Владимир Григорьевич. Но это очень серьезные вещи. Владимир Гусаков:

Мы начали с нуля, Александр Григорьевич. И уже буквально за год мы очень серьезно продвинулись.

Александр Лукашенко:

Ну, как с нуля. Мир уже продвинулся в этом направлении. Немцы уже, вон, Великобритания заявили о том, что через 10 лет не будет у них на дизельном топливе. Все электромобили. Владимир Гусаков:

У нас не было школы. Мы создали молодые группы и работаем. Александр Лукашенко:

Так надо опыт изучать, чтобы не изобретать велосипед. И, основываясь на опыте, который у нас есть, идти дальше.

Одним словом, науку нужно развернуть лицом к людям, а исследования не должны быть оторваны от реальности. Александр Лукашенко:

Науку надо повернуть к тому, что сегодня нужно людям. К тому, что нужно нашему государству. Желательно, чтобы у нас не было этих проходных тем. Вы люди, конечно же, здесь не случайные. Лучшие из тех ученых, которые у нас есть – сидящие здесь, за этим столом. Чтобы после нашей встречи вообще была динамика в понимании учеными, чем надо заниматься. Какие у нас приоритеты. Ну и, конечно, Академия наук, ВАК и университеты, ученые советы. Они должны прежде всего ориентироваться на это. Тон задавать должна Академия наук, она у нас на вершине всего.