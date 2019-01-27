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Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки

27 января 2019 17:30
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Новости Беларуси. Беларусь вплотную подошла к началу строительства Национального футбольного стадиона. Возводить объект будут в районе улицы Ванеева и Партизанского проспекта. Профинансирует строительство Китайская Народная Республика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки-1

На неделе начались подготовительные работы. Сложность в том, что территория, определенная под застройку, является парковой зоной. И администрация Заводского района Минска приняла однозначное решение: сохранить каждое дерево, которое только возможно.

Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки-4

И оставить в районе – просто пересадить в другое место. Для этого на территории работает специальная машина. Все подробности – у корреспондента Алены Сыровой.

Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки-7

Не то, что дереву, а целому парку подарить – вернее, сохранить – жизнь при рождении крупнейшей в стране футбольной арены сейчас пытаются в Минске. Новый стадион будет исключительно для любителей футбола.

Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки-10

Площадка, претендующая на звание «белорусского Camp Nou или Old Trafford», захватит часть парковой зоны. Конечно, для удобства строителей деревья можно было бы срубить. Но это ли не расточительство зеленого богатства и гордости нашей столицы?

Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки-13

Потому старту большой стройки предшествует большой переезд. Пустивших здесь корни перевозят на ПМЖ неподалеку с помощью специальной машины именуемой «Оптимал». Технология настолько продумана, что деревья на новом месте приживаются практически со 100 % гарантией.

Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки-16

Елена Дайнеко, главный инженер «Зеленстрой Заводского района»:
Выкапывается 1,5 метра в диаметре и где-то метр в глубину. Выкапывается вначале то место, куда пересаживается – подготавливается. Эти лопасти машины выкапывают сначала яму, а потом едут за деревом. И, получается, этим же диаметром выкапывается дерево, максимально сохраняя корневую систему, и пересаживается ровненько в ту подготовленную уже яму.

Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки-19

Для тех, кто задается вопросом «Почему работы проводят зимой?», тоже есть ответ: лучше всего пересаживать деревья в момент покоя, а это как раз таки зима. Главное, чтобы мороз днем не крепче был -15ºС. Но не все деревья с площади в 12 гектаров будут пересаживать таким образом. Да и пока не началось строительство, трудно оценить масштабы. Очевидно, переезд затронет сотни и пройдет в несколько этапов.

Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки-22

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района Минска:
Первый этап – подготовку территории – планируется завершить к лету текущего года. После определения концепции начнется второй этап – вынос зеленых насаждений с пятна застройки.

Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки-25

Кстати, пересаживать деревья таким образом не только гуманнее, но и значительно дешевле. Считайте сами: день работы «Оптимала», по словам специалистов, обходится в 700-800 рублей. За 8 часов работы одного человека (оператора) и машины можно пересадить до 10 деревьев.

Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки-28

А любые манипуляции вручную потребуют минимум целой бригады рабочих и экскаватор. Но, конечно, более крупным деревьям конкретно эта машина сохранить жизнь не сможет.

Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки-31

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя»:
Планируется приобретение еще одной машины, но она будет с возможностью пересадки более крупных деревьев. То есть если у нас «Оптимал 1500», то планируется закупить 2500. Это говорит о том, что можно будет с большим диаметром деревья пересаживать, с большим корневым комом.

Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки-34

Кстати, не только в Минске применяют подобную технологию. «Большой Джон» – немецкий автомобиль – еще пять лет назад появился в Гродно. Используют его постоянно, и не только в самом областном центре, но и сдают в аренду. Тем самым «Гроднозеленстрой» еще и зарабатывает.

Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки-37

Александр Русак, главный инженер «Гроднозеленстрой»:
Позволяет пересаживать деревья диаметром до 18 сантиметров и высотой до 10 метров. Можно выполнять работы в труднодоступных местах. Я назвал технические размеры, которых мы придерживаемся – что заводом предусмотрено, что он может выполнить. Все, что крупнее, конечно же, приходится сносить.

Работы ведутся Биг Джоном постоянно. Где-то в питомниках задействован, постоянно поступают заявки из других городов Беларуси.

Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки-40

В 2018 году Большой Джон пересадил около 1500 деревьев. В 2019-м поможет озеленить молодые микрорайоны в Гродно. Здесь планируют высадить более 3000 деревьев, из них свыше 400 – с помощью Большого Джона. Но не только в Гродно или Минске, вообще в Год благоустройства малой родины важно не только сохранить, но и преумножить зеленое богатство страны.

Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки-43

Анжелика Пузанкова:
Мы приглашаем для участия в озеленении города. Для этого мы организуем, согласовываем места посадки, обеспечиваем посадочным материалом, инструментом, технологическим сопровождением. То есть важно только изъявить инициативу и прийти поучаствовать.

Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки-46

И общими усилиями улицы наших городов станут зеленее, и у каждого из нас в суете большого города появится свое личное древо жизни.

# Озеленение # общество # Александр Степанов # Анжелика Пузанкова # Фотофакт

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