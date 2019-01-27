Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки

Новости Беларуси. Беларусь вплотную подошла к началу строительства Национального футбольного стадиона. Возводить объект будут в районе улицы Ванеева и Партизанского проспекта. Профинансирует строительство Китайская Народная Республика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе начались подготовительные работы. Сложность в том, что территория, определенная под застройку, является парковой зоной. И администрация Заводского района Минска приняла однозначное решение: сохранить каждое дерево, которое только возможно.

И оставить в районе – просто пересадить в другое место. Для этого на территории работает специальная машина. Все подробности – у корреспондента Алены Сыровой.

Не то, что дереву, а целому парку подарить – вернее, сохранить – жизнь при рождении крупнейшей в стране футбольной арены сейчас пытаются в Минске. Новый стадион будет исключительно для любителей футбола.

Площадка, претендующая на звание «белорусского Camp Nou или Old Trafford», захватит часть парковой зоны. Конечно, для удобства строителей деревья можно было бы срубить. Но это ли не расточительство зеленого богатства и гордости нашей столицы?

Потому старту большой стройки предшествует большой переезд. Пустивших здесь корни перевозят на ПМЖ неподалеку с помощью специальной машины именуемой «Оптимал». Технология настолько продумана, что деревья на новом месте приживаются практически со 100 % гарантией.

Елена Дайнеко, главный инженер «Зеленстрой Заводского района»:

Выкапывается 1,5 метра в диаметре и где-то метр в глубину. Выкапывается вначале то место, куда пересаживается – подготавливается. Эти лопасти машины выкапывают сначала яму, а потом едут за деревом. И, получается, этим же диаметром выкапывается дерево, максимально сохраняя корневую систему, и пересаживается ровненько в ту подготовленную уже яму.

Для тех, кто задается вопросом «Почему работы проводят зимой?», тоже есть ответ: лучше всего пересаживать деревья в момент покоя, а это как раз таки зима. Главное, чтобы мороз днем не крепче был -15ºС. Но не все деревья с площади в 12 гектаров будут пересаживать таким образом. Да и пока не началось строительство, трудно оценить масштабы. Очевидно, переезд затронет сотни и пройдет в несколько этапов.

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

Первый этап – подготовку территории – планируется завершить к лету текущего года. После определения концепции начнется второй этап – вынос зеленых насаждений с пятна застройки.

Кстати, пересаживать деревья таким образом не только гуманнее, но и значительно дешевле. Считайте сами: день работы «Оптимала», по словам специалистов, обходится в 700-800 рублей. За 8 часов работы одного человека (оператора) и машины можно пересадить до 10 деревьев.

А любые манипуляции вручную потребуют минимум целой бригады рабочих и экскаватор. Но, конечно, более крупным деревьям конкретно эта машина сохранить жизнь не сможет.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя»:

Планируется приобретение еще одной машины, но она будет с возможностью пересадки более крупных деревьев. То есть если у нас «Оптимал 1500», то планируется закупить 2500. Это говорит о том, что можно будет с большим диаметром деревья пересаживать, с большим корневым комом.

Кстати, не только в Минске применяют подобную технологию. «Большой Джон» – немецкий автомобиль – еще пять лет назад появился в Гродно. Используют его постоянно, и не только в самом областном центре, но и сдают в аренду. Тем самым «Гроднозеленстрой» еще и зарабатывает.

Александр Русак, главный инженер «Гроднозеленстрой»:

Позволяет пересаживать деревья диаметром до 18 сантиметров и высотой до 10 метров. Можно выполнять работы в труднодоступных местах. Я назвал технические размеры, которых мы придерживаемся – что заводом предусмотрено, что он может выполнить. Все, что крупнее, конечно же, приходится сносить. Работы ведутся Биг Джоном постоянно. Где-то в питомниках задействован, постоянно поступают заявки из других городов Беларуси.

В 2018 году Большой Джон пересадил около 1500 деревьев. В 2019-м поможет озеленить молодые микрорайоны в Гродно. Здесь планируют высадить более 3000 деревьев, из них свыше 400 – с помощью Большого Джона. Но не только в Гродно или Минске, вообще в Год благоустройства малой родины важно не только сохранить, но и преумножить зеленое богатство страны.

Анжелика Пузанкова:

Мы приглашаем для участия в озеленении города. Для этого мы организуем, согласовываем места посадки, обеспечиваем посадочным материалом, инструментом, технологическим сопровождением. То есть важно только изъявить инициативу и прийти поучаствовать.