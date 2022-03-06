Когда пикировать рассаду и высевать томаты? Лунный календарь дачника на середину марта

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Рассада – вопрос номер один в марте для всех дачников, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Посеянную в феврале рассаду в марте лучше всего пикировать 1-2, 7-8, 16-18 и 28-29 числа. А вот высевать томаты на рассаду лунный календарь садовода и огородника на март 2022-го рекомендует с 14 по 18 и с 22 по 23 числа.

В рассадной суматохе обратите внимание на свои комнатные растения. Пришло время их пересаживать. Да и вообще, март – лучший месяц не только для пересадки, но и для обрезок, омоложения и размножения делением многих комнатных растений.