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Когда пикировать рассаду и высевать томаты? Лунный календарь дачника на середину марта

06 марта 2022 11:58
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Рассада – вопрос номер один в марте для всех дачников, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Когда пикировать рассаду и высевать томаты? Лунный календарь дачника на середину марта-1

Посеянную в феврале рассаду в марте лучше всего пикировать 1-2, 7-8, 16-18 и 28-29 числа. А вот высевать томаты на рассаду лунный календарь садовода и огородника на март 2022-го рекомендует с 14 по 18 и с 22 по 23 числа.  

В рассадной суматохе обратите внимание на свои комнатные растения. Пришло время их пересаживать. Да и вообще, март – лучший месяц не только для пересадки, но и для обрезок, омоложения и размножения делением многих комнатных растений.  

Когда пикировать рассаду и высевать томаты? Лунный календарь дачника на середину марта-4

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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