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Санитарная обрезка веток и побелка. Что важно сделать дачнику в начале весны?

06 марта 2022 11:59
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С первых дней весны у садоводов и дачников начинается горячая пора. Фронт работы обозначен – пора приступать к активной деятельности, которая продлится вплоть до конца осени, рассказали в программе «Плюс-минус».  

С чего же начать? Давайте разбираться.  

Работы в саду в марте начинаются с осмотра кустарников и деревьев. Необходимо провести санитарную обрезку веток, и для этого потребуются инструменты. К работам приступают после стабилизации среднесуточной температуры – она не должна опускаться ниже +5 °С. 

Санитарная обрезка веток и побелка. Что важно сделать дачнику в начале весны?-1

Важно помнить, что в толще коры дерева зимует множество насекомых и их личинок. Для уничтожения вредителей опрыскивают концентрированным раствором мочевины. Состав не причиняет вреда растениям, но является губительным для насекомых. 

Не забывайте также, что весной оставшийся на почве снег отражает солнечные лучи, которые нагревают темную кору на стволах. Защитить кору от солнечных лучей помогает побелка. Для этого необходимо покрасить стволы белой водоэмульсионной краской или известковым молоком. 

Санитарная обрезка веток и побелка. Что важно сделать дачнику в начале весны?-4

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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