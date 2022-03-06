Санитарная обрезка веток и побелка. Что важно сделать дачнику в начале весны?

С первых дней весны у садоводов и дачников начинается горячая пора. Фронт работы обозначен – пора приступать к активной деятельности, которая продлится вплоть до конца осени, рассказали в программе «Плюс-минус».

С чего же начать? Давайте разбираться.

Работы в саду в марте начинаются с осмотра кустарников и деревьев. Необходимо провести санитарную обрезку веток, и для этого потребуются инструменты. К работам приступают после стабилизации среднесуточной температуры – она не должна опускаться ниже +5 °С.