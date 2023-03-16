«Когда мы выезжаем, у них штаны мокрыми бывают». Рустам Агуев о противниках в СВО
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим скандал в Польше с поимкой «шпионов», а также обсудим новости с фронта специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев.
Как встречают российскую армию на освобожденных территориях?
Григорий Азаренок, СТВ:
Скажите, пожалуйста, когда подразделения «Ахмат» заходят на освобожденные территории, как местные жители относятся, как вы с ними общаетесь? Боятся ли они, подвергшись нацистской пропаганде, или сразу понятно, что пришли свои?
Рустам Агуев, начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики:
Когда мы приезжаем, говорят: «Ахмат» – сила, приехали, спасибо вам. Говорят нам это все: старики, женщины. Нам Рамзан Ахматович дал команду: беречь, помочь старикам, женщинам и детям. У нас только это условие.
С какими противниками приходится сталкиваться подразделениям?
Григорий Азаренок:
Были ли боевые столкновения с теми, кто опозорил имя чеченского народа? Эти предатели, которые были выбиты в 1990-2000-е, а сейчас пытаются реабилитироваться или они сразу бегут?
Рустам Агуев:
Их тут на месте вообще нет. Они за километров 200-300 в бункере живут. Они не мужчины. Они бегают, как крысы. Они уничтожены. Одного человека увидим – мы его закопаем заживо.
Григорий Азаренок:
С какими иностранными наемниками приходилось встречаться? Кого больше: поляков, европейцев? Можете оценить их качества и навыки?
Рустам Агуев:
Когда говорят, что там поляки, американцы, НАТО, мы выезжаем туда. Их там не бывает. Они подальше убегают, как крысы. Они нас боятся. Россия – это сильная держава. Они где-то далеко. Бедолаги с нами воюют часто. Они бегают, как крысы.
«Мы весь этот сатанизм закроем, убьем, заживо закопаем». С чем борется «Ахмат»?
Григорий Азаренок:
Мы часто говорим, что Россия и все народы России – мы все противостоим сатанинской цивилизации. Мы видим подтверждение этому каждый день. Безумный нацизм в Украине, все извращения, издевательства над пророком, над христианскими святынями. Можно ли сказать, что мы воюем с силами сатаны?
Рустам Агуев:
Конечно, потому что посмотрите интернет – они Коран сжигают. Вот это сатанизм. Мы весь этот сатанизм закроем, убьем, заживо закопаем. Всему миру докажем. Они не помогают своим людям. Бабушки их, дедушки сейчас плачут, им кушать нечего. А где они, мужчины? Они не мужчины. Когда мы, «Ахмат», выезжаем, 2-3 пленных взяли – у них штаны мокрыми бывают.
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