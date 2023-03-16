«Когда мы выезжаем, у них штаны мокрыми бывают». Рустам Агуев о противниках в СВО

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим скандал в Польше с поимкой «шпионов», а также обсудим новости с фронта специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев. Как встречают российскую армию на освобожденных территориях? Григорий Азаренок, СТВ:

Скажите, пожалуйста, когда подразделения «Ахмат» заходят на освобожденные территории, как местные жители относятся, как вы с ними общаетесь? Боятся ли они, подвергшись нацистской пропаганде, или сразу понятно, что пришли свои?

Рустам Агуев, начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики:

Когда мы приезжаем, говорят: «Ахмат» – сила, приехали, спасибо вам. Говорят нам это все: старики, женщины. Нам Рамзан Ахматович дал команду: беречь, помочь старикам, женщинам и детям. У нас только это условие. С какими противниками приходится сталкиваться подразделениям? Григорий Азаренок:

Были ли боевые столкновения с теми, кто опозорил имя чеченского народа? Эти предатели, которые были выбиты в 1990-2000-е, а сейчас пытаются реабилитироваться или они сразу бегут? Рустам Агуев:

Их тут на месте вообще нет. Они за километров 200-300 в бункере живут. Они не мужчины. Они бегают, как крысы. Они уничтожены. Одного человека увидим – мы его закопаем заживо.