«Вырвались из нашего ада». Юные музыканты из Горловки едут в Минск для участия в фестивале «Свои»

Новости Беларуси. Теплая встреча на белорусской земле. Гомельчане поприветствовали детей из Горловки, которые едут в Минск на Международный фестиваль музыкального творчества «Свои», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поезд из Адлера встретили представители фонда Алексея Талая и парламентарии. Совместно с гомельскими предприятиями для юных музыкантов и их педагогов подготовили продуктовые наборы и сладости. Остаток двухдневного пути для гостей теперь будет еще более комфортным.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На перроне в Гомельщине вы видели эти короткие минуты их радости и счастья в глазах от мирного неба после тех бомбежек и артобстрелов. Западные элиты, политики в судьбы детей, в биографию опять вписывают страницы войны. Мы, белорусы, стараемся создавать мирное понимание и созидание.

Дети из Донбасса с радостью приняли приглашение белорусов. Несмотря на долгий путь, поездка в Синеокую – это возможность на неделю сменить обстановку, почувствовать себя в безопасности и получить положительные эмоции. Из-за военных действий молодежь вынуждена заниматься музыкой дома дистанционно.

Татьяна Кириченко, преподаватель Горловского муниципального учреждения дополнительного образования № 1:

Спасибо, что пригласили нас, именно горловчан, именно нашу музыкальную школу. Вырвались, так сказать, из нашего ада уже. Очень рады получить впечатления какие-то хорошие ожидаемые.