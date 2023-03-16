В Витебске застревают внедорожники и большегрузы. Всё из-за огромных ледяных наростов
Новости Беларуси. В Витебске коммунальные службы вышли на борьбу с ледяными наростами. После снежной зимы в городских дворах образовались колеи, которые изрядно портят и нервы, и автомобили владельцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездка превращается в настоящий квест. И чтобы выехать, приходится приложить водительское мастерство. Но помогает оно не всегда.
Виктор Пралич продолжит.
Виктор Пралич, корреспондент:
Эта парковка в одном из дворов Витебска в разгар рабочего дня всегда пустовала. Воспользоваться личным автомобилем, как видим, сейчас рискуют не все. Причина проста: выезд из двора заблокирован вот такими ледяными неровностями.
Пройти через такую ледяную преграду удается не всем. На этом видео застрял внедорожник, перекрыв собой проезжую часть. На помощь пришли неравнодушные прохожие.
А на этих кадрах в ледовом плену оказался мощный большегруз. Вырваться из колеи стало еще той задачей со звездочкой.
Укатанный машинами снег, а теперь и мартовская оттепель превратили дворовые проезды в испытательный полигон. Многие водители больше не рискуют парковаться у подъезда. Кроме нервов, берегут и финансы. Чревато повредить автомобиль.
Можно повредить и бампера, и подвеска тоже влияет. Зависит от ямы, куда попадешь, как проедешь.
Буксуем постоянно. Просто буксуем. И цепляемся днищем и порогами. Лучшая снегоуборочная техника – это весна.
– Такой ужас был, что по колее нельзя было проехать, потому что днище машины шкрябало. И ездили по бордюрам, по пешеходной дорожке.
– Они же портили бордюры, машины ездили.
Коммунальные службы уже пятый день борются с таким природным препятствием. Чтобы поскорее решить проблему, продлили рабочий день. В ход идут не только лопаты и ломы, но и специальная техника. Метр за метром глыбы льда разбивают на мелкие куски.
Нина Васильева, работник ЖРЭТ Витебска:
Тут же такая колея была, особенно в начале дома. Такси вообще не подъезжало сюда. А особенно как инвалиды, бабки с коляской. Ну, теперь будет у нас красота.
Оказывают помощь и сторонние городские организации. Как правило, выделяют технику. Пока все силы брошены на самые проблемные участки. Это те адреса, откуда поступили заявки от горожан в службу 115 и в ЖЭУ.
Галина Дервоед, заместитель управляющего ЖРЭТ Витебска:
Выполняем мы уборку сейчас, задействовано 9 единиц техники специализированной по уборке колейности. Техника ездит по дворовым территориям и посыпает пескоразбрасывателем песко-соляную смесь. Ну, и песком посыпаем дворовые территории.
Синоптики обнадеживают: в ближайшие дни в Витебске будет стабильный плюс. А это значит, что там, где не успеют помочь коммунальщики, проблема растает сама собой.
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