В Витебске застревают внедорожники и большегрузы. Всё из-за огромных ледяных наростов

Новости Беларуси. В Витебске коммунальные службы вышли на борьбу с ледяными наростами. После снежной зимы в городских дворах образовались колеи, которые изрядно портят и нервы, и автомобили владельцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездка превращается в настоящий квест. И чтобы выехать, приходится приложить водительское мастерство. Но помогает оно не всегда. Виктор Пралич продолжит.

Виктор Пралич, корреспондент:

Эта парковка в одном из дворов Витебска в разгар рабочего дня всегда пустовала. Воспользоваться личным автомобилем, как видим, сейчас рискуют не все. Причина проста: выезд из двора заблокирован вот такими ледяными неровностями.

Пройти через такую ледяную преграду удается не всем. На этом видео застрял внедорожник, перекрыв собой проезжую часть. На помощь пришли неравнодушные прохожие.

А на этих кадрах в ледовом плену оказался мощный большегруз. Вырваться из колеи стало еще той задачей со звездочкой.

Укатанный машинами снег, а теперь и мартовская оттепель превратили дворовые проезды в испытательный полигон. Многие водители больше не рискуют парковаться у подъезда. Кроме нервов, берегут и финансы. Чревато повредить автомобиль.

Можно повредить и бампера, и подвеска тоже влияет. Зависит от ямы, куда попадешь, как проедешь.

Буксуем постоянно. Просто буксуем. И цепляемся днищем и порогами. Лучшая снегоуборочная техника – это весна.

– Такой ужас был, что по колее нельзя было проехать, потому что днище машины шкрябало. И ездили по бордюрам, по пешеходной дорожке.

– Они же портили бордюры, машины ездили.

Коммунальные службы уже пятый день борются с таким природным препятствием. Чтобы поскорее решить проблему, продлили рабочий день. В ход идут не только лопаты и ломы, но и специальная техника. Метр за метром глыбы льда разбивают на мелкие куски.

Нина Васильева, работник ЖРЭТ Витебска:

Тут же такая колея была, особенно в начале дома. Такси вообще не подъезжало сюда. А особенно как инвалиды, бабки с коляской. Ну, теперь будет у нас красота.

Оказывают помощь и сторонние городские организации. Как правило, выделяют технику. Пока все силы брошены на самые проблемные участки. Это те адреса, откуда поступили заявки от горожан в службу 115 и в ЖЭУ.

Галина Дервоед, заместитель управляющего ЖРЭТ Витебска:

Выполняем мы уборку сейчас, задействовано 9 единиц техники специализированной по уборке колейности. Техника ездит по дворовым территориям и посыпает пескоразбрасывателем песко-соляную смесь. Ну, и песком посыпаем дворовые территории.