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Прокуратура запросила для экс-журналиста Можейко 3 года лишения свободы

16 марта 2023 18:44
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Новости Беларуси. Продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего корреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он попал под следствие после публикации о гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка. Сегодня, 16 марта, в Минском городском суде выступили стороны обвинения и защиты. Темой прений стали результаты дополнительных экспертиз.

Прокуратура запросила для экс-журналиста Можейко 3 года лишения свободы-1

Напомним, в конце 2022 года на стадии опроса свидетелей был объявлен перерыв в разбирательстве. Суд потребовал проведения дополнительного лингвистического анализа опубликованных материалов. Эксперты со стороны обвинителя установили, что текст бывшего корреспондента дискредитирует действия белорусских правоохранителей, а также создает позитивный образ Андрея Зельцера, который смертельно ранил сотрудника КГБ. Свою версию лингвистического анализа предоставил и адвокат подсудимого. Выводы там абсолютно противоположные. Добавим, Можейко проходит сразу по трем эпизодам уголовного дела. В их числе – оскорбление главы государства. Прокуратура просит суд назначить окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Прокуратура запросила для экс-журналиста Можейко 3 года лишения свободы-4

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# Судебная система Беларуси # общество # Геннадий Можейко # Дмитрий Федосюк # Фотофакт

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