Когда его нашли, температура тела составляла 34,7 градуса. Что известно о состоянии 10-летнего беженца?

Новости Беларуси. Белорусские медики продолжают оказывать помощь пострадавшим беженцам. Все, кому была необходима госпитализация, проходят лечение в больницах Гродно. На сегодня, 17 ноября, в стационарах региона остаются 6 человек из числа группы иностранных граждан, застрявших на границе с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многим помощь оказывают амбулаторно.

Шесть человек, двое из них взрослые. Что врачи говорят о беженцах, которые сейчас в гродненской больнице? – читайте здесь .

Осман Карим – десятилетний мальчик из Сирии. Ему оказывают помощь гродненские медики. Полуживого ребенка без сознания нашли на приграничной территории. Состояние маленького пациента врачи оценивают как удовлетворительное. Сам Осман говорит на диалекте и пока что не ясно, где находятся его родители.

Лариса Васильченко, заместитель главного врача по медицинской части Гродненской областной детской клинической больницы:

Температура тела на момент, когда его нашли, составляла 34,7 градуса. Бригада скорой медицинской помощи провела необходимые мероприятия. Ребенок уже доставлен был к нам частично согретым, до 36 градусов. Дальнейшие мероприятия по оказанию помощи уже проходили на базе детской больницы. У нас есть одна проблема. Проблема эта связана с тем, что мальчик о себе может дать весьма мало сведений. Он сказал, что его зовут Осман Карим, что он родился в 2011 году, точную дату рождения он не знает, родителей он потерял где-то около семи дней тому назад. Где они находятся, он тоже не знает. И он очень расстроен из-за того, что у него нет никакого контакта и он ничего не знает о своих родителях.

Сейчас в стационаре всего шесть иностранных пациентов. Четверо из них дети. Двое взрослых.

Подробности смотрите в видеоматериале.

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