Прямой эфир

Когда его нашли, температура тела составляла 34,7 градуса. Что известно о состоянии 10-летнего беженца?

17 ноября 2021 18:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские медики продолжают оказывать помощь пострадавшим беженцам. Все, кому была необходима госпитализация, проходят лечение в больницах Гродно. На сегодня, 17 ноября, в стационарах региона остаются 6 человек из числа группы иностранных граждан, застрявших на границе с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многим помощь оказывают амбулаторно.  

«Я чуть спасла своих детей, сейчас мы здесь». Что рассказывает беженка, которая попала с границы в больницу? – читайте здесь.  

Когда его нашли, температура тела составляла 34,7 градуса. Что известно о состоянии 10-летнего беженца?-1

Осман Карим – десятилетний мальчик из Сирии. Ему оказывают помощь гродненские медики. Полуживого ребенка без сознания нашли на приграничной территории. Состояние маленького пациента врачи оценивают как удовлетворительное. Сам Осман говорит на диалекте и пока что не ясно, где находятся его родители.  

Шесть человек, двое из них взрослые. Что врачи говорят о беженцах, которые сейчас в гродненской больнице? – читайте здесь.  

Когда его нашли, температура тела составляла 34,7 градуса. Что известно о состоянии 10-летнего беженца?-4

Лариса Васильченко, заместитель главного врача по медицинской части Гродненской областной детской клинической больницы:   
Температура тела на момент, когда его нашли, составляла 34,7 градуса. Бригада скорой медицинской помощи провела необходимые мероприятия. Ребенок уже доставлен был к нам частично согретым, до 36 градусов. Дальнейшие мероприятия по оказанию помощи уже проходили на базе детской больницы. У нас есть одна проблема. Проблема эта связана с тем, что мальчик о себе может дать весьма мало сведений. Он сказал, что его зовут Осман Карим, что он родился в 2011 году, точную дату рождения он не знает, родителей он потерял где-то около семи дней тому назад. Где они находятся, он тоже не знает. И он очень расстроен из-за того, что у него нет никакого контакта и он ничего не знает о своих родителях.  

Сейчас в стационаре всего шесть иностранных пациентов. Четверо из них дети. Двое взрослых.  

Подробности смотрите в видеоматериале.

Читайте также:    

«У некоторых есть химические ожоги глаз». Юрий Караев рассказал, с чем беженцы обращаются к врачам после водометов   

Зампредставителя России при ООН: кризис на белорусско-польской границе – следствие внешнего вмешательства  

Сколько беженцев за ночь обратились к медикам в центре на границе? Есть госпитализированные  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Вероника Кудринецкая # Дмитрий Травин # Лариса Васильченко # Владимир Караник # Осман Карим # Сергей Войтушко # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Засыпают с надеждой, что их услышат в Европе». Кадры с места событий: показываем, как живут беженцы в логистическом центре
17 ноября 2021 18:25

«Засыпают с надеждой, что их услышат в Европе». Кадры с места событий: показываем, как живут беженцы в логистическом центре

«Ведутся осмотры мест по всем регионам». Андрей Швед раскрыл подробности расследования дела о геноциде белорусов
17 ноября 2021 18:23

«Ведутся осмотры мест по всем регионам». Андрей Швед раскрыл подробности расследования дела о геноциде белорусов

«Ночь под открытым небом – это угроза для жизни». Посмотрите, как и кто помогает в Беларуси беженцам на границе
17 ноября 2021 18:10

«Ночь под открытым небом – это угроза для жизни». Посмотрите, как и кто помогает в Беларуси беженцам на границе