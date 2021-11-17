«Ведутся осмотры мест по всем регионам». Андрей Швед раскрыл подробности расследования дела о геноциде белорусов

Новости Беларуси. Генеральный прокурор Андрей Швед ознакомился с поисковыми работами на месте массового захоронения в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Генеральный прокурор Андрей Швед ознакомился с поисковыми работами на месте массового захоронения в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По историческим свидетельствам, в 1941-1943 годах фашистские захватчики и их пособники сгоняли мирных жителей оккупированного Гомеля в пересыльный лагерь, откуда вывозили на машинах. Зачастую вели пешком в ченковский лес и расстреливали. За годы войны население Гомеля уменьшилось в 10 раз.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Мы активно проводим процессуально-следственные действия. Ведутся осмотры мест по всем регионам. Результативность работы обусловлена во многом той помощью, которую нам оказывают коллеги и Министерство обороны. Без поддержки 52-го батальона это было бы невозможно, потому что основной груз работы лежит непосредственно на местах, на их плечах.
Подробности в видеоматериале.