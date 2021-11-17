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«Ведутся осмотры мест по всем регионам». Андрей Швед раскрыл подробности расследования дела о геноциде белорусов

17 ноября 2021 18:23
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Новости Беларуси. Генеральный прокурор Андрей Швед ознакомился с поисковыми работами на месте массового захоронения в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ведутся осмотры мест по всем регионам». Андрей Швед раскрыл подробности расследования дела о геноциде белорусов-1

По историческим свидетельствам, в 1941-1943 годах фашистские захватчики и их пособники сгоняли мирных жителей оккупированного Гомеля в пересыльный лагерь, откуда вывозили на машинах. Зачастую вели пешком в ченковский лес и расстреливали. За годы войны население Гомеля уменьшилось в 10 раз.

«Ведутся осмотры мест по всем регионам». Андрей Швед раскрыл подробности расследования дела о геноциде белорусов-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Мы активно проводим процессуально-следственные действия. Ведутся осмотры мест по всем регионам. Результативность работы обусловлена во многом той помощью, которую нам оказывают коллеги и Министерство обороны. Без поддержки 52-го батальона это было бы невозможно, потому что основной груз работы лежит непосредственно на местах, на их плечах.

Подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Швед # Анна Корольчук # Фотофакт

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