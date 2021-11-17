«Засыпают с надеждой, что их услышат в Европе». Кадры с места событий: показываем, как живут беженцы в логистическом центре

Новости Беларуси. Более 1 000 беженцев готовятся провести предстоящую ночь в логистическом центре, где по поручению Президента создали условия для приема людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь их обеспечили горячим питанием. Элементарно, проведя более недели в полевых условиях, беженцы смогли погреться. Сегодня они приходят в себя после фашистских действий польских силовиков против безоружных людей. Поляки применили спецсредства и химоружие, нарушив все принципы человечности и международного права. Как сейчас складывается обстановка на белорусско-польской границе, расскажет наш корреспондент Сергей Шуманский.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы сейчас снова находимся в логистическом центре, где уже сутки ночуют и пребывают около 1 000 беженцев, которые на протяжении девяти дней жили на улице – в лесу, холоде, сырости. Сейчас они находятся в таких комфортных, насколько таковыми их можно назвать, условиях. Они могут ночевать на теплых матрасах, обеспечены постельными принадлежностями, одеялами, подушками. Кому были нужны теплые вещи, вчера были ими обеспечены. Ровно сутки они пребывают здесь, в логистическом центре.

Этих людей регулярно обеспечивают едой, сегодня дважды их кормили теплой едой, поили горячим чаем. За это отвечают военные – готовят на полевой кухне. Сюда привозится регулярно гуманитарная помощь от волонтерских, общественных организаций, представителей белорусских властей и просто неравнодушных граждан. Кстати, сюда подвезли около тонны яблок, люди очень быстро их поразбирали, особенно рады дети. Еще вчера этих людей поливали газом, холодной водой, а сегодня они в безопасности, под защитой белорусов. При этом они продолжают ждать, они говорят, что не хотят здесь оставаться. Они хотят двигаться туда, куда их позвали, они хотят в Европу, за своим будущим. Они не хотят возвращаться домой, ведь дома практически нет, там война, многие продали свои дома. Беженец в логистическом центре: «Польская полиция – это террористы, из-за них я попал в госпиталь». Читайте здесь.

Сергей Шуманский:

Сегодня журналистам удалось пообщаться с представителем Международной федерации курдских общин. Он подтвердил информацию о том, что никто с белорусской стороны не принимал участие в том, что эти люди оказались здесь, в такой ситуации. Они действительно направлялись в Европу, в основном в Германию, их туда позвали, пообещали работу. Они ехали к своим родственникам, а в итоге столкнулись со стеной непонимания, жестокости и совсем непонятных для них событий.