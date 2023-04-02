Когда Беларусь впервые стала ядерной и почему это единственная защита от нападок Запада? Мнение экспертов

Мы ни с кем воевать не хотим. Но ситуация вынуждает держать порох сухим. А одним из условий сохранения суверенитета выступает обороноспособность страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы и без того усилили меры безопасности, но чтобы отсудить отдельные горячие головы, которые, как рассказал Президент, планируют вторгнуться в Беларусь, Минск и Москва решили разместить на нашей территории тактическое ядерное оружие.

Заявления главы государства наделали много шума. Особенно возмущались польские медиа. Писали, мол, Минск развернет ядерные установки против Варшавы в ответ на потенциальную атаку белорусских территорий. О таких планах Польши говорил Президент. Наши беглые для этого там пригодятся. Их уже готовят. И если ядерные новости из Беларуси так откликнулись в Варшаве, то, наверное, информационную цель мы точно поразили. Возмущался и Вашингтон, планы которого по освоению наших территорий, получается, тоже нарушили. Первый раз еще в 2020 году. А сейчас нанесли еще один превентивный удар – объявили о наших ядерных амбициях. Хотя в США и отказывались верить в происходящее. Об этом заявил представитель Белого дома. В итоге пришло осознание, которое выразил Дональд Трамп. Он призвал Америку просто молиться. Но Минску по большому счету все равно, что на Западе – читай в США – думают о нашей политике, тем более внутренних делах. Когда в 1990-х нас принуждали избавиться от «Тополей», вряд ли задумывались, а как это аукнется белорусам. Так вот, ядерное оружие (пока тактическое, но Президент не исключил появление и стратегического) станет для нас дополнительной защитой от недругов. Ведь в мире еще не было случаев, когда нападали на страну, обладающую ядерным потенциалом. Наш политобозреватель Евгений Пустовой разбирался в теме.

Последние 10 лет, когда я вернулся на родину. Стопка грамот без рамок. Для Николая Карпилени некогда этим заниматься. Лицо военной науки решает стратегические задачи. Передать опыт курсантам и магистрантам Института пограничной службы. Многое сделать для науки, хотя книг, монографий и статей не счесть. И главное – успеть убедить общество в главных вызовах цивилизации.

Николай Карпиленя, доктор военных наук, профессор:

У меня аж мурашки по коже, потому что я понимаю, если мы, Беларусь и Россия, не сохраним сегодня свою историческую судьбу, которая будет продлением исторической жизни. Язык, вера, культура и историческая память, то есть те основы, которые дальше нам позволят жить в истории. Лукашенко о ядерном оружии: «Никто никогда его как игрушку применять не будет. Кроме американцев». Читайте здесь.

Отреагировали все. Либеральные и прозападные медиа России стали заниматься морфологическим разбором прямой речи нашего Президента и сказанных 25 марта слов Владимира Путина. Лишь бы поиграть на союзных чувствах Минска и Кремля. Лишь бы вбить клин в братские отношения. Для этого используют любой информационный повод. Западная пресса в том числе. Это и называется информационная война.

Александр Ивановский, политический аналитик:

Существуют определенные методики, придуманные, кстати, британцами по результатам Второй мировой войны, когда они пытались анализировать геббельсскую пропаганду. У нас пытаются убедить сомневающихся, в первую очередь оппозицию, что действия нашего руководства совершенно непрофессиональны, что надо действовать не так, что мир победит войну, что все люди братья. А при этом, конечно, создается мощнейший кулак ударный, который оснащен в том числе и ядерным оружием. В общем, акулы пера североатлантической политической акватории достали пожелтевшие методички. Советским ядерным оружием западные политики уже держали в страхе свой электорат. Хороший повод урезонить и разбушевавшихся французов.

Александр Ивановский:

Страны готовятся конкретно к войне, не только военные приготовления идут, не только политическая мысль зреет, но и население готовится к войне. И первое, к чему это ведут: что мы агрессивные, хотим на них напасть. Хотя мы с большим отставанием ликвидируем ту асимметрию, которая была. Лукашенко: «Не надо пугать людей, что тут Путин захватил Беларусь. Я управляю этими войсками». Лишь чопорные британцы на ВВС назвали этот процесс правильно – возвращением. Коль все договоренности по Будапештскому меморандуму не то что нарушены, даже не соблюдались.

Сергей Мусиенко, политический аналитик:

Оказывается, лидеры государств, как говорила госпожа Меркель, президент Франции также подтвердил, что, подписывая Минские соглашения, они и не думали о мире. Точно так же они разводку устроили с Будапештским меморандумом. Поэтому это наш законный ответ на их ничегонеделание и обман. Ядерной Беларусь стала в 1960-е годы. В ответ на гонку вооружений, затеянную НАТО. По всей республике расположили пусковые шахты. Если проще, каждый дивизион отвечал за определенное направление. Страну. Именно это уберегло нас от нового похода «Дранг нах остен». От того, чтобы снова Беларусь лежала в пепле. Теперь былое величие выставлено на обозрение туристам. Если бы не старания команды «Линии Сталина», то и этот экспонат утратили бы. А это ведь история. Наша. И тысяч семей ракетчиков, для которых «Пионер» или «Двина» слова с особым смыслом.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Изделие 6К36 более известное как Р-12 – средняя баллистическая ракета, дальность стрельбы более 2 тысяч километров, мощность более 20 мегатонн. Именно с этого ядерного карандаша и началась летопись ракетных войск стратегического назначения. Этот музейный экспонат некогда приводил в чувства всю западную часть Европы. Сейчас ядерное оружие можно лицезреть, похоже не только на «Линии Сталина», но совсем скоро и в реальных условиях хранения. Как бы ни звучало пафосно, но яркое солнце и мирное небо над Беларусью будет гарантировать именно ядерное оружие. Ядерное оружие размещалось в Беларуси из-за выгодного местоположения. Но это ведь и историческая справедливость. Беларусь внесла огромный вклад в Великую Победу. И имела право на гарантию своей безопасности. И сейчас мы же не наращиваем свой арсенал у границ Польши. Мы лишь желаем и должны защитить свою территориальную целостность.

Сергей Мусиенко:

Посольство Китайской Народной Республики вывесило список стран после Второй мировой войны, которые подверглись бомбардировкам США. В этом списке порядка 33 стран. Никто из них не обладал ядерным оружием. Рига, Хмельницкий, Ростов. Где бы ни появлялся Николай с белорусской фамилией Карпиленя, везде себя проявлял. Офицера ракетных войск стратегического назначения пригласили занять наукой. И он ушел с головой во всех смыслах. Первым делом – геофилософия и геостратегия, а ядерные ракеты уже потом. Когда другие инструменты не работают.

Николай Карпиленя:

Где иметь вот это тактическое ядерное оружие? Ведь мы просто не успеем, скажем, со Смоленска применить, если надо будет нам уничтожить группировку, собранную под Брестом? Подготовить базу для стратегических ракет это, конечно, не рамки для грамот. Но если надо, мы справимся. Чего ради мира ни сделаешь.