Белорусские великаны осваивают Сибирь! Что связывает Беларусь и Россию? День единения

Новости Беларуси. Сегодня, 2 апреля, День единения народов Беларуси и России. Важная дата в жизни Союзного государства, которая отправляет нас в 1996 год, когда был подписан договор о создании сообщества Беларуси и России. Этот документ положил начало интеграции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С 26 января 2000 года союз официально называется Союзным государством. В сентябре 2021 года Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 интеграционных программ в интеграционных рамках. Но наши страны, естественно, связывает нечто большое, чем договоренности, закрепленные в документах. На неделе в этом убедился и Костя Герцев, когда отправился в Минск. Да, вы не ослышались. Минск – так называется деревня в Красноярском крае России. Топоним достался этому месту неслучайно. Это отсылка к исторической родине первых поселенцев. О прочных белорусско-российских нитях сотрудничества – наш репортаж из Восточной Сибири.

Константин Герцев, корреспондент:

Этот вид знает каждый, кто хоть раз в жизни рассматривал российский червонец. Это тот самый Коммунальный мост в Красноярске. Главная транспортная артерия через Енисей.

А на противоположном, правом берегу жилой квартал «Белые Росы». Разве не знакомые всем нам мотивы? Здесь белорусское знают, любят и даже где-то подражают. Но на достигнутом останавливаться не собираются. Вот такая она, сибирская душа. Нет ей ни конца, ни края.

От лощеной Москвы Красноярск отделяют, пожалуй, лишь 4 тысячи километров и 4-часовая разница во времени, а в целом та же столица, только Сибири, где есть и свой шик, и экономическая привлекательность. Да, здесь до сих пор есть «северные» надбавки. Край – один из крупнейших территориальных единиц в мире. 3 тысячи километров с севера на юг и почти 1,5 с запада на восток – золотая жила России, в ее недрах вся таблица Менделеева.

Константин Герцев:

Саяно-Партизанский разрез. Его протяженность – порядка 3 км. Далеко не самый крупный в России, но не менее уникальный. Это единственное метростроение в Красноярском крае, где добывают каменный уголь повышенной энергонасыщенности. Порядка 6,5 тысячи килокалорий. Дорогой востребованный продукт для металлургической отрасли, а значит, и показатели качества должны быть на уровне. Поэтому из 21 карьерного самосвала, работающего на карьере, 18 белорусского производства.

Роман Глущенко, начальник горнодобывающего участка:

Мы давно работаем с техникой БелАЗ. Свое выхаживает, что ей положено. Запас прочности у нее есть. Надежный пахарь.

Белорусские великаны покоряют сибирские просторы еще со времен Советского Союза. Сегодня в местном автопарке более 600 тяжеловесов БелАЗ. В основном это 55- и 90-тонники, но есть машины и грузоподъемностью за 200.

Игорь Луговых, управляющий директор компании «Красноярск-БелазСервис»:

Западные конкуренты ушли с рынка. Спрос на самосвалы, на технику БелАЗ вырос, порядка, наверное, 30 %. В денежном измерении за 2022 год общая выручка нашего предприятия сервисного – около миллиарда рублей.

Лишь продажами официальный представитель жодинского автогиганта в Крае не ограничивается. Чтобы работа техники была бесперебойной, важна качественная и своевременная диагностика. Ее могут оказать и в компактных боксах вблизи карьеров, и в полноценном ремонтном цеху в самом Красноярске. Здесь же некоторым комплектующим, например, двигателям, придают второе дыхание. Такая операция-реновация позволяет сэкономить до 40 % от стоимости новой запчасти.

Александр Карпека, заместитель директора по ремонту и сервису компании «Красноярск-БелазСервис»:

Это ремонтопригодная, неприхотливая машина. Где бы она ни сломалась, ее можно отремонтировать, даже в полевых любых условиях. Имеется достаточное количество запчастей. Цена – качество – тоже играет роль. Китайцы так сильно не зашли, потому что их машина в качестве проигрывает.

Но не БелАЗами едины. На этих кадрах белорусско-российская снегоуборочная машина красноярской сборки проходит тест-драйв снегами Дальнего Востока. Шнекороторная установка произведена в Пинске, а сам тягач сделан на заводе «УРАЛ». Такое комбо позволило в разы сократить логистические расходы и сберечь ресурс автомобиля.

Павел Пестриков, председатель совета директоров компании «Карьерные машины»:

Я несколько раз был на предприятиях белорусских. Впечатляет. Хороший станочный парк. Новые цеха, новые производства, кадры. Мы учимся. В Крае белорусская техника у всех на устах. Реклама тут и там. Губернатор Александр Усс, этнический белорус, ставку делает на союзную кооперацию. Для промышленного центра России, где выбросы заводов нещадно бьют по здоровью горожан, собранный в Красноярске троллейбус «Белкоммунмаш» с автономным ходом, без преувеличения, глоток свежего воздуха.

Александр Усс, губернатор Красноярского края России:

Я сам бывал на этом предприятии. Посмотрел, как ответственно ваши земляки относились к этому первому образцу. Думаю, что есть перспективы. Но мы должны думать не о красноярском рынке, а о сибирском, российском. Константин Герцев:

Вы вспомнили продукцию Минского тракторного завода. Вы передали очередную партию белорусской техники. До этого было 100 единиц, сейчас 39. Первый вопрос. Не страшно ли было столько сразу брать? И как она себя показала в условиях сибирского климата?

Александр Усс:

Она себя в условиях сибирского климата показывает уже десятки лет. И я убежден, что наши предшественники, тем более ваши предшественники, которые работают на заводе, они изначально и конструировали, и адаптировали эту технику с учетом российских, и в том числе сибирских, условий. Я абсолютно убежден. Это не требует никакой аргументации, что самый подходящий трактор такого класса для Сибири и России – это именно он, наш легендарный BELARUS.

Один из них добрался до Минска. Нет, речь не о гарантийном возврате. Одноименная белорусской столице деревня есть в Красноярском крае. В начале прошлого века Сибирь стала центром всероссийской эмиграции, только по самым скромным подсчетам, для освоения земель к берегам Енисея переселилось более 600 тысяч белорусов.

Мария Тотец, жительница деревни Минск Большемуртинского района Красноярского края:

Жили бедно, поэтому и поехали искать место получше. Раньше деревню эту Абейка называли. И речку назвали Абейка. Понаехало очень много народу. И поэтому переименовали в Минск.

В 33-ем году дед Марии Николаевны вместе с женой, сыном и четырьмя дочками начали строить свое сибирское будущее. Работы на новом месте было много, и они ее не чурались: как и все, пасли быков и рубили лес. Здесь же получили образование и создали уже свои семьи. При всем этом связь с родным Бегомлем старались не терять, но время оказалось безжалостным: последней телеграмме со столичной улицы имени Яна Райниса – за десяток лет. Сейчас на вопрос «Как там в Беларуси?» отвечают ведущие местных новостей.