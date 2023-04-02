Лукашенко: «Не надо пугать людей, что тут Путин захватил Беларусь. Я управляю этими войсками»

Мы ни с кем воевать не хотим. Но ситуация вынуждает держать порох сухим. А одним из условий сохранения суверенитета выступает обороноспособность страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы и без того усилили меры безопасности, но чтобы отсудить отдельные горячие головы, которые, как рассказал Президент, планируют вторгнуться в Беларусь, Минск и Москва решили разместить на нашей территории тактическое ядерное оружие.

Лукашенко о ядерном оружии: «Никто никогда его как игрушку применять не будет. Кроме американцев». Подробности здесь .

Самолеты и «Искандеры» – средства доставки уже есть. Осталось поставить на хранение ракеты со специальной боевой частью. И пускай это никого не беспокоит. Украину в том числе. К размещению тактических ядерных вооружений мы стали готовиться планомерно. Когда нам стало ясно, что вместе с улыбчивыми посыльными в Минск к нашим границам стягивают ударный кулак НАТО.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо пугать людей, что тут Путин захватил Беларусь. Я управляю этими войсками, которые находятся на территории Беларуси. Они хотят изнутри вас немножечко пошевелить: территориальную независимость, суверенитет теряют, россияне захватили. Это я их привез сюда, чтобы обучить, подготовить, оснастить и вместе научить работать, если, не дай бог, придется это делать. Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда, если это надо, и стратегическое оружие. И они должны это там понимать, мерзавцы, там, за границей, которые пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, государства и народы.