Кочанова в розовом костюме в стиле Шанель и термокружка у Президента. Обратили внимание на все детали Послания

Новости Беларуси. Послание в 2022 году было особенным. Не только по содержанию, но и по форме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Послание в 2022 году было особенным. Не только по содержанию, но и по форме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Об атмосфере во Дворце Республики – и не столько политической – поговорим с Аленой Сыровой.
Мне показалось, что это было одно из самых коротких Посланий. Речь Президент длилась чуть больше 2,5 часа, еще час – это ответы на вопросы. Даже чашку с чаем не успели поменять. Помнишь, был такой лайфхак журналистов пула, что отсчитывали время Послания по чашкам чая. Каждая новая чашка – это плюс час к выступлению.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Но в этот раз не прокатило. Глава государства сменил посуду. Теперь у него термокружка.
Ольга Коршун:
Все по-модному. Ну и еще одна фишка от журналистов – гадать, в каком же галстуке будет глава государства на Послании. В этот раз хоть эту традицию соблюли?
Алена Сырова:
Соблюли. Я ставила на красный цвет галстука. На самом деле, было несложно. Руководствовалась тем, что Александр Лукашенко в последние несколько лет выбирает галстуки именно этого оттенка. Если довериться колористике, то все вполне объяснимо. Это цвет лидерства, цвет упорства.
Ольга Коршун:
Я отмечу, что в нашей политике много женщин. И у них разнообразнее деловой гардероб. Все-таки больше возможностей. Вот Наталья Кочанова пришла в розовом костюме в стиле Шанель.
Алена Сырова:
И однозначно выделялась.
Ольга Коршун:
А министр труда Ирина Костевич тоже выбрала жакетик в светлых тонах.
Алена Сырова:
Депутат Мария Василевич, признанная красавица наша, тоже была в классическом костюме светлого оттенка.
Ольга Коршун:
И, смею предположить, белорусского производства. Это я к тому, что сама приехала вот в этом жакете. А он точно сделан в нашей стране. И в таком же наряде встретила если не половину, то много женщин, которые влияют на нашу политическую жизнь, в темном цвете.