Кочанова в розовом костюме в стиле Шанель и термокружка у Президента. Обратили внимание на все детали Послания

Новости Беларуси. Послание в 2022 году было особенным. Не только по содержанию, но и по форме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Об атмосфере во Дворце Республики – и не столько политической – поговорим с Аленой Сыровой. Мне показалось, что это было одно из самых коротких Посланий. Речь Президент длилась чуть больше 2,5 часа, еще час – это ответы на вопросы. Даже чашку с чаем не успели поменять. Помнишь, был такой лайфхак журналистов пула, что отсчитывали время Послания по чашкам чая. Каждая новая чашка – это плюс час к выступлению.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Но в этот раз не прокатило. Глава государства сменил посуду. Теперь у него термокружка. Ольга Коршун:

Все по-модному. Ну и еще одна фишка от журналистов – гадать, в каком же галстуке будет глава государства на Послании. В этот раз хоть эту традицию соблюли?

Алена Сырова:

Соблюли. Я ставила на красный цвет галстука. На самом деле, было несложно. Руководствовалась тем, что Александр Лукашенко в последние несколько лет выбирает галстуки именно этого оттенка. Если довериться колористике, то все вполне объяснимо. Это цвет лидерства, цвет упорства.

Ольга Коршун:

Я отмечу, что в нашей политике много женщин. И у них разнообразнее деловой гардероб. Все-таки больше возможностей. Вот Наталья Кочанова пришла в розовом костюме в стиле Шанель. Алена Сырова:

И однозначно выделялась.

Ольга Коршун:

А министр труда Ирина Костевич тоже выбрала жакетик в светлых тонах.