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Кочанова в розовом костюме в стиле Шанель и термокружка у Президента. Обратили внимание на все детали Послания

30 января 2022 19:13
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Новости Беларуси. Послание в 2022 году было особенным. Не только по содержанию, но и по форме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Кочанова в розовом костюме в стиле Шанель и термокружка у Президента. Обратили внимание на все детали Послания-1

Ольга Коршун, СТВ:  
Об атмосфере во Дворце Республики – и не столько политической – поговорим с Аленой Сыровой.  

Мне показалось, что это было одно из самых коротких Посланий. Речь Президент длилась чуть больше 2,5 часа, еще час – это ответы на вопросы. Даже чашку с чаем не успели поменять. Помнишь, был такой лайфхак журналистов пула, что отсчитывали время Послания по чашкам чая. Каждая новая чашка – это плюс час к выступлению.  

Кочанова в розовом костюме в стиле Шанель и термокружка у Президента. Обратили внимание на все детали Послания-4

Алена Сырова, политический обозреватель:
Но в этот раз не прокатило. Глава государства сменил посуду. Теперь у него термокружка.  

Ольга Коршун:  
Все по-модному. Ну и еще одна фишка от журналистов – гадать, в каком же галстуке будет глава государства на Послании. В этот раз хоть эту традицию соблюли?  

Кочанова в розовом костюме в стиле Шанель и термокружка у Президента. Обратили внимание на все детали Послания-7

Алена Сырова:  
Соблюли. Я ставила на красный цвет галстука. На самом деле, было несложно. Руководствовалась тем, что Александр Лукашенко в последние несколько лет выбирает галстуки именно этого оттенка. Если довериться колористике, то все вполне объяснимо. Это цвет лидерства, цвет упорства.  

Кочанова в розовом костюме в стиле Шанель и термокружка у Президента. Обратили внимание на все детали Послания-10

Ольга Коршун:  
Я отмечу, что в нашей политике много женщин. И у них разнообразнее деловой гардероб. Все-таки больше возможностей. Вот Наталья Кочанова пришла в розовом костюме в стиле Шанель.  

Алена Сырова:  
И однозначно выделялась.  

Кочанова в розовом костюме в стиле Шанель и термокружка у Президента. Обратили внимание на все детали Послания-13

Ольга Коршун:  
А министр труда Ирина Костевич тоже выбрала жакетик в светлых тонах.  

Кочанова в розовом костюме в стиле Шанель и термокружка у Президента. Обратили внимание на все детали Послания-16

Алена Сырова:  
Депутат Мария Василевич, признанная красавица наша, тоже была в классическом костюме светлого оттенка.  

Ольга Коршун:  
И, смею предположить, белорусского производства. Это я к тому, что сама приехала вот в этом жакете. А он точно сделан в нашей стране. И в таком же наряде встретила если не половину, то много женщин, которые влияют на нашу политическую жизнь, в темном цвете.  

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Ольга Коршун # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Ирина Костевич # Наталья Кочанова # Мария Василевич # Фотофакт

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