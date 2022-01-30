Ей было всего 6 лет, когда её семья оказалась в лагере смерти. Леденящие душу воспоминания узницы Минского гетто

Новости Беларуси. Главным оружием против несправедливости и бесчеловечности того, что творилось в Минском гетто, Фрида Вульфовна выбрала память. Реанимировать архивы и сплачивать бывших узников она начала еще в советские годы. Сегодня ее воспоминания переведены на несколько языков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Фрида Рейзман, малолетняя узница Минского гетто:

Когда был погром, я никого не ждала, так хотела жить, я первая мчалась в эту малину. Представляете, первая. Никого не ждала. И когда, бывало, слышишь, как ходит немец, таким холодом обдавало. Я этот холод и сейчас… Вот я говорю, и я его слышу, я его чувствую, этот холод. Так хотелось жить.

За жизнь за той самой колючей проволокой цеплялись отчаянно. Маленькой Фриде было всего шесть лет, когда ее семья оказалась в лагере смерти.

Фрида Рейзман:

И вот сколько становилось в комнате диванов, кроватей, на каждом диване, на каждой кровати была целая семья в комнате. Представляете? Спали по очереди.

Минское гетто называют одним из самых жестоких смертельных конвейеров нацистов даже в сравнении с Бухенвальдом и Освенцимом. После войны Фрида Вульфовна искала подтверждение собственным воспоминаниям в мемуарах других выживших узников. Они были настолько шокирующими, что казалось, детская память подводит. Увы...

Фрида Рейзман:

Я вижу, как немец берет за одну ножку ребенка крошечного, наверное, годика не было, и об угол головкой. И она разлетелась… Красная вся была пыль. Убить человека – это было запросто.

Однако обреченные узники не были безвольными жертвами. Именно в гетто возникли первые очаги сопротивления. Отец Фриды был подпольщиком. Позже в партизаны ушел и старший брат.