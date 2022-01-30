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«Фотографируются на фоне повешенного человека, при этом улыбаются». Какие тайны хранят эти кадры времён войны?

30 января 2022 19:10
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Новости Беларуси. А на неделе и весь мир вспомнил о тех, кто стал жертвой страшных военных событий. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Фотографируются на фоне повешенного человека, при этом улыбаются». Какие тайны хранят эти кадры времён войны?-1

Наталья Яцкевич, заведующая отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:  
Очень тяжело читать эти воспоминания, потому что настолько личные трагедии люди пережили, которые до сих пор бередят душу. Очень тяжело людям об этом вспоминать. Но мы решили, что именно через такие личные восприятия вот этой личной трагедии можно более глубоко показать, что собой представляли преступления гитлеровцев против гражданского населения на оккупированной территории Беларуси.  

«Фотографируются на фоне повешенного человека, при этом улыбаются». Какие тайны хранят эти кадры времён войны?-4

На этом фото – расстрел евреев в деревне Ленин на Полесье. Снимок сделал один из палачей-нацистов.  

«Фотографируются на фоне повешенного человека, при этом улыбаются». Какие тайны хранят эти кадры времён войны?-7

А проявить пленку отдал в местное фотоателье. Это и спасло жизнь Фаины Лазебник. Благодаря владению фоторемеслом, ей единственной из всей семьи удалось выжить. А позже сохранить на пленке будни евреев-партизан.  

«Фотографируются на фоне повешенного человека, при этом улыбаются». Какие тайны хранят эти кадры времён войны?-10

Наталья Яцкевич:  
Трудно объяснить, почему гитлеровцы фотографировались на фоне казней, почему они документировали следы своих преступлений. Мне кажется, это уже просто какая-то извращенная психика была у этих людей, которых трудно назвать людьми. В фондах нашего музея хранятся такие страшные фотографии, когда они фотографируются на фоне повешенного человека, при этом улыбаются. Не знаю, возможно, они эти фотографии потом посылали своим родным, чтобы свое геройство продемонстрировать. Трудно вообще нормальному человеку понять это и объяснить. Мне кажется, невозможно.  

«Фотографируются на фоне повешенного человека, при этом улыбаются». Какие тайны хранят эти кадры времён войны?-13

Ей было всего 6 лет, когда ее семья оказалась в лагере смерти. Леденящие душу воспоминания узницы Минского гетто читайте здесь.  

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Яцкевич # Фаина Лазебник # Яна Шипко # Фотофакт

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