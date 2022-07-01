Наталье Кочановой вручили орден Дружбы. Вот как это было

Второй день Форума регионов Беларуси и России открыла встреча председателей Совета Республики и Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа насыщена и бизнес-мероприятиями. Какими? Узнаем прямо сейчас.
На связь со студией выходит наш корреспондент Галина Буро.
Галина Буро, корреспондент:
Добрый день! Гродно продолжает уже второй день оставаться самой значимой площадкой, где намечаются векторы двустороннего развития Беларуси и России. Сюда приехали бизнесмены, политики, дипломаты и ученые. Всего под тысячу представителей обоих государств.
Завершилась встреча председателя Совета Республики Беларуси Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями регионов Беларуси и России. И сразу же началось пленарное заседание, где участники обсуждают роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства. Как стало известно, Наталье Кочановой вручили орден Дружбы, приказ о награждении подписан Владимиром Путиным.
Награждена орденом Дружбы Кочанова Наталья Ивановна, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Москва, Кремль, Указ от 18 апреля 2022 года за номером 212.
Галина Буро:
Также в зале руководители министерств и ведомств, органов государственной власти, предприятий и организаций, представители деловых кругов Беларуси и России. По результатам заседания будут подписаны соглашения. Например, у Пензенской области уже действует пять соглашений с регионами Беларуси, и вот ожидается, что сейчас будет подписано шестое, с Витебской областью.
С Приморским краем сотрудничество за последние 2,5 года возросло в 4 раза, товарооборот вырос с 1 миллиарда до 4, планируют довести до 6. Это взаимодействие в сферах от промышленности и сельского хозяйства до культуры. Приморский край намерен усилить сотрудничество и в туризме, в планах наладить между Минском и Владивостоком авиасообщение. В целом Беларусь и Россия тесно сотрудничают в военной сфере. С 2000 года существует региональная группировка войск России в Беларуси, заключены несколько десятков контрактов на поставку образцов военной техники.