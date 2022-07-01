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Наталье Кочановой вручили орден Дружбы. Вот как это было

01 июля 2022 12:46
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Второй день Форума регионов Беларуси и России открыла встреча председателей Совета Республики и Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа насыщена и бизнес-мероприятиями. Какими? Узнаем прямо сейчас.  

На связь со студией выходит наш корреспондент Галина Буро.  

Наталье Кочановой вручили орден Дружбы. Вот как это было-1

Галина Буро, корреспондент:  
Добрый день! Гродно продолжает уже второй день оставаться самой значимой площадкой, где намечаются векторы двустороннего развития Беларуси и России. Сюда приехали бизнесмены, политики, дипломаты и ученые. Всего под тысячу представителей обоих государств.  

Завершилась встреча председателя Совета Республики Беларуси Натальи Кочановой и председа­теля Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями регионов Беларуси и России. И сразу же началось пленарное заседание, где участники обсуждают роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства. Как стало известно, Наталье Кочановой вручили орден Дружбы, приказ о награждении подписан Владимиром Путиным. 

Наталье Кочановой вручили орден Дружбы. Вот как это было-4

 

Награждена орденом Дружбы Кочанова Наталья Ивановна, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Москва, Кремль, Указ от 18 апреля 2022 года за номером 212.  

Галина Буро:  
Также в зале руководители министерств и ведомств, органов государственной власти, предприятий и организаций, представители деловых кругов Беларуси и России. По результатам заседания будут подписаны соглашения. Например, у Пензенской области уже действует пять соглашений с регионами Беларуси, и вот ожидается, что сейчас будет подписано шестое, с Витебской областью.

С Приморским краем сотрудничество за последние 2,5 года возросло в 4 раза, товарооборот вырос с 1 миллиарда до 4, планируют довести до 6. Это взаимодействие в сферах от промышленности и сельского хозяйства до культуры. Приморский край намерен усилить сотрудничество и в туризме, в планах наладить между Минском и Владивостоком авиасообщение. В целом Беларусь и Россия тесно сотрудничают в военной сфере. С 2000 года существует региональная группировка войск России в Беларуси, заключены несколько десятков контрактов на поставку образцов военной техники.  

Наталье Кочановой вручили орден Дружбы. Вот как это было-7

Ожидается, что участники форума подпишут соглашения на сумму более 1 миллиарда долларов. Мы продолжаем ждать заявлений по этому дню. Они будут сделан сразу по окончанию пленарного заседания.  

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# Беларусь-Россия # общество # Наталья Кочанова # Галина Буро # Валентина Матвиенко # Владимир Путин # Фотофакт

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