Наталье Кочановой вручили орден Дружбы. Вот как это было

Второй день Форума регионов Беларуси и России открыла встреча председателей Совета Республики и Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа насыщена и бизнес-мероприятиями. Какими? Узнаем прямо сейчас. На связь со студией выходит наш корреспондент Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Добрый день! Гродно продолжает уже второй день оставаться самой значимой площадкой, где намечаются векторы двустороннего развития Беларуси и России. Сюда приехали бизнесмены, политики, дипломаты и ученые. Всего под тысячу представителей обоих государств. Завершилась встреча председателя Совета Республики Беларуси Натальи Кочановой и председа­теля Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями регионов Беларуси и России. И сразу же началось пленарное заседание, где участники обсуждают роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства. Как стало известно, Наталье Кочановой вручили орден Дружбы, приказ о награждении подписан Владимиром Путиным.