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Воркаут площадки, игровые зоны и арт-объекты. Ко Дню Независимости в Минске открыли четвёртую экотропу

01 июля 2022 14:27
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Новости Беларуси. Подарки ко Дню Независимости. Накануне государственного праздника в столице открываются новые городские объекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это уже стало доброй традицией. Так, для жителей Октябрьского района торжественно презентовали зону отдыха «Долина сказок».

Воркаут площадки, игровые зоны и арт-объекты. Ко Дню Независимости в Минске открыли четвёртую экотропу-1

Новый объект разместился на озелененной территории по улице Асаналиева. И представляет собой экотропу протяженностью 500 метров. На благоустроенном участке установлена воркаут площадка для занятий спортом, скамейки для отдыха, игровые конструкции для детей, а также фотозона с арт-объектом в виде дракона. В благоустройстве локации приняли участие руководство города, предприятия Октябрьского района, а также сами местные жители.

Воркаут площадки, игровые зоны и арт-объекты. Ко Дню Независимости в Минске открыли четвёртую экотропу-4

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы в этом году проводим конкурс на лучшую зону отдыха. Этот конкурс проходит уже второй год подряд. Задача, чтобы каждая территория Минска была не только ухожена, но и благоустроена. Сегодня мы видим, что районы очень добросовестно, ответственно отнеслись и сделали хороший подарок ко Дню Независимости минчанам и гостям, чтобы они могли комфортно отдыхать и чувствовать себя здесь прекрасно.

Воркаут площадки, игровые зоны и арт-объекты. Ко Дню Независимости в Минске открыли четвёртую экотропу-7


Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:
Изначально концепцию разрабатывали с прошлого года. Спрашивали у жителей с Асаналиева в том числе, что они хотели бы видеть на данной территории. Услышав их мнение, разработав концепцию, на сайте вывесили, люди согласились с разработанной концепцией. Здесь переплетается, конечно, и мир сказок, и мир арт-хауса, так скажем.

Воркаут площадки, игровые зоны и арт-объекты. Ко Дню Независимости в Минске открыли четвёртую экотропу-9

Новая экотропа стала 4 по счету зоной отдыха в Октябрьском районе. Сейчас озеленители продолжают обустраивать еще одну территорию по улице Казинца. Сдать объект планируют ко Дню города.

# День Независимости # общество # Александр Дорохович # Александр Мацевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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