Воркаут площадки, игровые зоны и арт-объекты. Ко Дню Независимости в Минске открыли четвёртую экотропу

Новости Беларуси. Подарки ко Дню Независимости. Накануне государственного праздника в столице открываются новые городские объекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это уже стало доброй традицией. Так, для жителей Октябрьского района торжественно презентовали зону отдыха «Долина сказок».

Новый объект разместился на озелененной территории по улице Асаналиева. И представляет собой экотропу протяженностью 500 метров. На благоустроенном участке установлена воркаут площадка для занятий спортом, скамейки для отдыха, игровые конструкции для детей, а также фотозона с арт-объектом в виде дракона. В благоустройстве локации приняли участие руководство города, предприятия Октябрьского района, а также сами местные жители.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы в этом году проводим конкурс на лучшую зону отдыха. Этот конкурс проходит уже второй год подряд. Задача, чтобы каждая территория Минска была не только ухожена, но и благоустроена. Сегодня мы видим, что районы очень добросовестно, ответственно отнеслись и сделали хороший подарок ко Дню Независимости минчанам и гостям, чтобы они могли комфортно отдыхать и чувствовать себя здесь прекрасно.



Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:

Изначально концепцию разрабатывали с прошлого года. Спрашивали у жителей с Асаналиева в том числе, что они хотели бы видеть на данной территории. Услышав их мнение, разработав концепцию, на сайте вывесили, люди согласились с разработанной концепцией. Здесь переплетается, конечно, и мир сказок, и мир арт-хауса, так скажем.