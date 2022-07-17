Кочанова: если директор предприятия работает ответственно, значит, эффективно работает предприятие

Новости Беларуси. Нынешняя уборочная кампания должна пройти на высочайшем уровне. Об этом глава государства говорил не раз. Вообще, в АПК Президент требует исполнительности и дисциплины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На одном из недавних совещаний он обратил внимание, уже в который раз, на падеж скота – серьезную проблему в сельском хозяйстве.

Руководитель любого хозяйства должен уметь принимать решения и нести за них ответственность. Поэтому в подборе кадров особое внимание уделяется исполнительской дисциплине на всех уровнях, и отдаленность от столицы поблажки не предусматривает.