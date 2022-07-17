Кочанова: если директор предприятия работает ответственно, значит, эффективно работает предприятие

Новости Беларуси. Нынешняя уборочная кампания должна пройти на высочайшем уровне. Об этом глава государства говорил не раз. Вообще, в АПК Президент требует исполнительности и дисциплины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На одном из недавних совещаний он обратил внимание, уже в который раз, на падеж скота – серьезную проблему в сельском хозяйстве.
Руководитель любого хозяйства должен уметь принимать решения и нести за них ответственность. Поэтому в подборе кадров особое внимание уделяется исполнительской дисциплине на всех уровнях, и отдаленность от столицы поблажки не предусматривает.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я не думаю, что исполнительная дисциплина зависит от удаленности: центральный это район нашей страны или это небольшой населенный пункт – все зависит от людей, работающих на конкретном месте. Работает нормально, ответственно директор предприятия, значит, эффективно работает предприятие. Работает должным образом руководитель местной исполнительной власти или депутатский корпус – люди это чувствуют. Людей не обманешь.
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